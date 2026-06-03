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Žilina oznámila prvú letnú posilu, do klubu prichádza brankár Šípoš
Dvadsaťsedemročný brankár prichádza k „šošonom“ z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu.
Autor TASR
Žilina 3. júna (TASR) - Prvou letnou posilou futbalového klubu MŠK Žilina sa stal Dávid Šípoš. Dvadsaťsedemročný brankár prichádza k „šošonom“ z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu. Nikéligista to v stredu oznámil na svojej oficiálnej webstránke.
„Prichádza k nám ako náhrada za odchádzajúceho Dominika Sváčka a zároveň ako brankár, ktorý presne zodpovedá profilu, aký sme na túto pozíciu hľadali. V priebehu jarnej časti ho pribrzdili zdravotné problémy, no momentálne je úplne fit, úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku a je pripravený naplno sa zapojiť do prípravy,“ vyjadril sa na adresu bývalého mládežníckeho reprezentanta športový manažér klubu Karol Belaník.
Šípoš má bohaté skúsenosti v slovenskom, ale aj v českom futbale. Vo svojej kariére obliekal dresy Nitry, Českých Budějovíc a v uplynulých dvoch sezónach Košíc. V ročníku 2025/2026 však nastúpil len do šiestich zápasov. „Veríme, že nám prinesie potrebnú kvalitu, skúsenosti aj pokoj do brankárskeho tímu. Okrem futbalových predností disponuje aj výbornými charakterovými vlastnosťami a sme presvedčení, že spolu s ostatnými brankármi vytvoria silný tím a zároveň zdravú konkurenciu. Dávid je pozitívne nastavený, motivovaný a pripravený odovzdať pre MŠK maximum,“ dodal Belaník.
„Prichádza k nám ako náhrada za odchádzajúceho Dominika Sváčka a zároveň ako brankár, ktorý presne zodpovedá profilu, aký sme na túto pozíciu hľadali. V priebehu jarnej časti ho pribrzdili zdravotné problémy, no momentálne je úplne fit, úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku a je pripravený naplno sa zapojiť do prípravy,“ vyjadril sa na adresu bývalého mládežníckeho reprezentanta športový manažér klubu Karol Belaník.
Šípoš má bohaté skúsenosti v slovenskom, ale aj v českom futbale. Vo svojej kariére obliekal dresy Nitry, Českých Budějovíc a v uplynulých dvoch sezónach Košíc. V ročníku 2025/2026 však nastúpil len do šiestich zápasov. „Veríme, že nám prinesie potrebnú kvalitu, skúsenosti aj pokoj do brankárskeho tímu. Okrem futbalových predností disponuje aj výbornými charakterovými vlastnosťami a sme presvedčení, že spolu s ostatnými brankármi vytvoria silný tím a zároveň zdravú konkurenciu. Dávid je pozitívne nastavený, motivovaný a pripravený odovzdať pre MŠK maximum,“ dodal Belaník.