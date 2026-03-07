Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina podľahla Trnave 0:1, Spartak má prvé jarné body

Na snímke zľava Michal Faško (Žilina) a Lazar Stojsavljevič (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava v Žiline v sobotu 7. marca 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Aj druhý polčas sa niesol v znamení ofenzívnej aktivity Žiliny, no domácim chýbala presnosť vo finálnej fáze a aj moment prekvapenia.

Autor TASR
Žilina 7. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 1. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku so Spartakom Trnava 0:1. Pre Spartak to bolo prvé jarné ligové víťazstvo pod vedením Antonia Muňoza.

Úvod prvého polčasu vyšiel skvele hosťom, tí zachytávali rozohrávku Žiliny a dostávali sa do šancí. Jednu z nich využil vo štvrtej minúty Luka Khorkheli, ktorý z hranice šestnástky namieril presne k ľavej tyči Badžgoňovej bránky. Žilina hru postupne vyrovnala a prišli aj šance. Po góle volala najmä strela Marka Roginiča zo 16. minúty, no bravúrnym zákrokom sa prezentoval Vantruba.

Aj druhý polčas sa niesol v znamení ofenzívnej aktivity Žiliny, no domácim chýbala presnosť vo finálnej fáze a aj moment prekvapenia. Domáci sa snažili, no z víťazstva sa napokon v dôležitom zápase tešila Trnava.

futbal - 1. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

skupina o titul:

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gól: 4. Khorkheli. Rozhodovali: Ruc - Hancko, Vitko, ŽK: Sabo, Vantruba (obaja Spartak), 2247 divákov.

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Narimanidze, Okál - Hranica (73. Kóša), Bzdyl, Káčer (63. Ďatko), Bari (78. Prokop) - Faško (73. Florea), Roginič, Szánthó (63. Iľko)

Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič - Laušič (90+1. Karhan) , Moistrsrapišvili (69. Procházka) - Kudlička (79. Taiwo), Khorkheli (79. M. Ďuriš), Jureškin - Metsoko (90+1. Gong)
