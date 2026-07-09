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Žilina podľahla v úvodnom zápase 1. predkola EL Hajduku Split 0:2
Odvetný súboj je na programe 16. júla o 20.30 h v Žiline.
Autor TASR
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Split 9. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina budú v odvete 1. predkola Európskej ligy UEFA doháňať proti HNK Hajduk Split dvojgólové manko. „Šošoni“ podľahli vo štvrtok na štadióne Poljud úradujúcemu chorvátskemu vicemajstrovi 0:2. Odvetný súboj je na programe 16. júla o 20.30 h v Žiline.
Hajduk môže vylepšiť svoju negatívnu bilanciu, ktorú má v pohárovej Európe so slovenskými klubmi. Šesťnásobný chorvátsky majster na začiatku ročníka 2024/25 vypadol v 3. predkole Konferenčnej ligy po dvojzápase s MFK Ružomberok. V sezóne 2009/10 nestačil na svojho terajšieho súpera v Európskej lige, Hajduk remizoval pod Dubňom 1:1 a v metropole Dalmácie vyhrali Žilinčania 1:0.
Žilina takmer prehrávala v 7. minúte, keď kolmicu za obranu nezachytila defenzíva hostí. Melnjak adresoval spätnú prihrávku nabiehajúcemu Šegovi, ktorého strážil Narimanidze a iba vďaka tomu sa situácia neskončila gólom. Ešte väčšiu príležitosť mali o dve minúty neskôr Žilinčania. Po rýchlom brejku počkal na vhodný okamih s prihrávkou Faško, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány. Skóre sa menilo v 22. minúte, keď sa Hajduk opäť snažil presadiť dlhou loptou. Bari nezachytil pohyb Brajkoviča, ktorý si loptu zasekol a výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi - 1:0. Iba centimetre delili Žilinu od vyrovnania po nedorozumení domáceho stopéra s brankárom chorvátskeho tímu, lopta po „malej domov“ napokon prešla tesne popri žrdi.
Slovenský zástupca nezachytil ani úvod druhého dejstva. Už necelé štyri minúty po zmene strán inkasoval od de Almeidu. Hajduk pôsobil na ihrisku organizovanejšie a ukazoval svoju kvalitu. Žilinu nepúšťal na svojej polovici prakticky k ničomu. Zmenila to až 76. minúta, keď mohol vyrovnať Roginič. Chorvátsky útočník v službách hostí vystrelil k opačnej žrdi, ale do strely nevložil potrebnú razanciu a skóre sa tak už v stretnutí nezmenilo.
Hajduk môže vylepšiť svoju negatívnu bilanciu, ktorú má v pohárovej Európe so slovenskými klubmi. Šesťnásobný chorvátsky majster na začiatku ročníka 2024/25 vypadol v 3. predkole Konferenčnej ligy po dvojzápase s MFK Ružomberok. V sezóne 2009/10 nestačil na svojho terajšieho súpera v Európskej lige, Hajduk remizoval pod Dubňom 1:1 a v metropole Dalmácie vyhrali Žilinčania 1:0.
Európska liga UEFA - 1. predkolo:
HNK Hajduk Split - MŠK Žilina 2:0 (1:0)
Góly: 22. Brajkovič, 49. de Almeida
HNK Hajduk Split - MŠK Žilina 2:0 (1:0)
Góly: 22. Brajkovič, 49. de Almeida
Žilina takmer prehrávala v 7. minúte, keď kolmicu za obranu nezachytila defenzíva hostí. Melnjak adresoval spätnú prihrávku nabiehajúcemu Šegovi, ktorého strážil Narimanidze a iba vďaka tomu sa situácia neskončila gólom. Ešte väčšiu príležitosť mali o dve minúty neskôr Žilinčania. Po rýchlom brejku počkal na vhodný okamih s prihrávkou Faško, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány. Skóre sa menilo v 22. minúte, keď sa Hajduk opäť snažil presadiť dlhou loptou. Bari nezachytil pohyb Brajkoviča, ktorý si loptu zasekol a výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi - 1:0. Iba centimetre delili Žilinu od vyrovnania po nedorozumení domáceho stopéra s brankárom chorvátskeho tímu, lopta po „malej domov“ napokon prešla tesne popri žrdi.
Slovenský zástupca nezachytil ani úvod druhého dejstva. Už necelé štyri minúty po zmene strán inkasoval od de Almeidu. Hajduk pôsobil na ihrisku organizovanejšie a ukazoval svoju kvalitu. Žilinu nepúšťal na svojej polovici prakticky k ničomu. Zmenila to až 76. minúta, keď mohol vyrovnať Roginič. Chorvátsky útočník v službách hostí vystrelil k opačnej žrdi, ale do strely nevložil potrebnú razanciu a skóre sa tak už v stretnutí nezmenilo.