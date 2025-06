Žilina posilnila útočné rady o Vašaša

Žilina 1. júna (TASR) - Hokejový klub DOXXbet Vlci Žilina posilnil útočné rady o 27-ročného Slováka Filipa Vašaša. Do tímu prichádza z Michaloviec, kde strávil tri sezóny.



V predchádzajúcom ročníku odohral v najvyššej súťaži 45 duelov so ziskom 14 bodov (6+8). „Som veľmi rád, že prichádzam do Žiliny. Hoci som mal na stole viacero ponúk, rozhodol som sa pre ´vlkov´, a to najmä vďaka profesionálnemu a korektnému prístupu, kde mi jasne predstavili víziu klubu, moje miesto v tíme a čo sa odo mňa očakáva. Práve tento záujem bol pre mňa rozhodujúci. Nemal som nad čím rozmýšľať. Od pôsobenia v klube mám vysoké očakávania. Prichádzam s odhodlaním pomôcť tímu naplniť spoločné ciele a dosiahnuť úspech, na ktorý budú hrdí všetci. Môj jediný cieľ v tejto sezóne je jasný – chcem, aby sme vyhrali posledný zápas sezóny. Teším sa na nové výzvy, fanúšikov a všetko, čo nás čaká,“ vyjadril sa Vašaš pre oficiálnu klubovú webstránku.