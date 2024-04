Žilina postúpila do extraligy, Prešov zdolala 4:0 na zápasy

finále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy – štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Prešov - Vlci Žilina 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)



Góly: 5. Vrábeľ (Ďaloga) - 22. Bezúch (Mráz), 25. Varga (Galamboš, Bezúch), 26. Beták (Kolář), 33. Varga (Galamboš), 55. Beták (Rajnoha, Djakov). Rozhodovali: T. Orolin, Výleta - Pribula, Tomáš, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Prešov: Ovečka - Semaňák, Glazkov, Mihalik, Putala, Pulščák, Jerofejevs - Sigarev, Kohút, Leščenko - Hrabčák, Vrábeľ, Ďaloga - Klíma, Toma, Chalupa - Poliaček, Ščurko, Lačný - Milý, K. Jendroľ



Žilina: Valent - Jansons, Pobežal, Kolář, Holenda, Djakov, Rajnoha, Malina - Varga, Galamboš, Bezúch - Beták, Šmida, Belluš - Jakúbek, Mrázk, Koyš - S. Rehák, Paukovček, Melcher - Juščák



/konečný stav série: 0:4, Žilina postúpila do extraligy/





Prešov 19. apríla (TASR) - Hokejisti Žiliny si vybojovali postup do najvyššej súťaže. Vo štvrtom finálovom stretnutí play off Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili na ľade HC Prešov 5:1 a v sérii triumfovali jednoznačne 4:0 na zápasy. Žilina sa vráti do extraligy po piatich rokoch a nahradí v nej Humenné, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčilo po svojej premiérovej sezóne."Vlci" boli výsledkovo suverénni nielen vo finálovej sérii, ale v celom ročníku 2023/2024. Pozíciu najvážnejšieho ašpiranta na postup potvrdili už v základnej časti, v ktorej prehrali iba tri zo 46 zápasov a ovládli ju s 25-bodovým náskokom pred Prešovom. V play off následne zdolali Žiar nad Hronom (4:1 na zápasy), Dubnicu (4:2) a Prešov. Najvyššia súťaž sa pod Dubeň vráti prvýkrát od sezóny 2018/2019.Lepší vstup do štvrtého finálového zápasu mali domáci hráči. Do vedenia išli v 5. minúte, keď Vrábeľ zblízka prekonal Valenta, ktorý kapituloval po viac než 164 minútach. Žilinčania sa rozbehli od druhej tretiny. V jej úvode Bezúch trafil presne do pravého horného rohu, Varga a Beták usmernili strieľané prihrávky za Ovečku a najproduktívnejší hráč súťaže Varga v 33. minúte zvýšil na 4:1. Hostia si v tretej tretine postrážili presvedčivý náskok, ktorý v 55. minúte navýšil Beták.