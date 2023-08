Žilina predĺžila zmluvu s Kaprálikom, bude hosťovať v Zabrze

Žilina 15. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Kaprálik sa dohodol s vedením MŠK Žilina na predĺžení spolupráce. S klubom podpísal nový kontrakt s platnosťou do 30. júna 2026. Dvadsaťjedenročný krídelník však dohrá túto sezónu v tíme účastníka poľskej Ekstraklasy Górnik Zabrze, kam putuje na ročné hosťovanie bez následnej opcie.



Ako informovali "šošoni" na svojom webe, veľký podiel na príchode Kaprálika do jedného z historicky najúspešnejších poľských tímov má Lukas Podolski, hviezda Górniku i celej Ekstraklasy. Bývalý nemecký reprezentant a kanonier Bayernu Mníchov či Arsenalu, ktorý má poľské korene, by chcel mladému Slovákovi svojimi skúsenosťami pomôcť aj naďalej napredovať vo futbalovej kariére.



"Napriek mediálnym šumom o rôznym ponukách na prestup Adriána záujem a ponuka Górniku bola jediná konkrétna a zmysluplná. Poliaci boli v tomto smere vytrvalí a pri rokovaniach zavážila najmä osoba najväčšej hviezdy a kapitána tímu Lukasa Podolskeho. Ten bol prítomný a sám veľmi usiloval o príchod Adriána, pre ktorého by chcel byť akýmsi futbalovým otcom. Vidí v ňom veľký potenciál a svojimi skúsenosťami by sa chcel podieľať na jeho ďalšom raste. Poľsko vnímame ako medzikrok, medzistupienok v jeho ďalšej budúcnosti vzhľadom na silu, prestíž a ďalšie ekonomické atribúty poľskej Ekstraklasy. Uvažovali sme nad možnými alternatívami, avšak v kvalitnejšej lige by nemusel mať takú istotu a zápasovú prax," vysvetlil športový manažér MŠK Karol Belaník.



Kaprálik sa v Górniku stretne aj s krajanmi Michalom Sipľakom a Borisom Sekuličom. V tíme 14-násobného poľského šampióna si oblečie dres s číslom 7. "Už od začiatku prestupového obdobia mali o mňa v Górniku veľký záujem. Chceli, aby som im pomohol a aj oni pomohli mne vo futbalovom raste. Európu som ešte dohral v Žiline, neboli na mňa žiadne konkrétne ponuky, ktoré by ma oslovili. Tým pádom som sa rozhodol pre Górnik, ktorý ma veľmi chcel. Najmä legenda a kapitán klubu Lukas Podolski, ktorý by ma chcel viesť a podporiť ma ako mentor. To na mňa, samozrejme, urobilo dojem. Teším sa na spoluprácu nielen s ním, ale aj s ostatnými spoluhráčmi. Je to pre mňa výzva a ďakujem okrem najbližších patrí aj klubu, ktorý ma pripravil na zahraničie," povedal Kaprálik pre webstránku žilinského klubu.