Žilina prehrala v osemfinále mládežníckej LM s Bruggami 0:1
Úvodné minúty duelu patrili Žilinčanom, ktorí sa súpera z renomovanej akadémie vôbec nezľakli.
Žilina 25. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina neuspeli v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov. V stredajšom zápase prehrali na domácej pôde s belgickým tímom Club Bruggy 0:1 a so súťažou sa rozlúčili. Jediný gól strelil v 35. minúte Tian Koren.
Úvodné minúty duelu patrili Žilinčanom, ktorí sa súpera z renomovanej akadémie vôbec nezľakli. V 24. minúte Okál našiel krásnym pasom Baleju, ktorého technická strela tesne minula pravý horný roh súperovej brány. Domáci pohrozili aj o dve minúty neskôr, no Bortoli sa do zakončenia nepredral. Hostia ovládli druhú polovicu prvého polčasu a v 35. minúte išli do vedenia. Nacvičeným signálom oklamal žilinskú obranu Slovinec Koren. Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania s obrovským odhodlaním otočiť výsledok, ale pálili vyložené šance. Tú najväčšiu zahodil v 70. minúte striedajúci Pecsuk, ktorého zakončenie z 10 metrov minulo ľavú tyč. O tri minúty neskôr predviedol odvážny prienik do šestnástky hostí Staník, no jeho krížna strela z pravej strany mierila rovnako tesne vedľa. Snaha zverencov Michala Kijačika vyvrcholila v nadstavenom čase, ale na zvrat to napokon nestačilo. Z postupu sa tak tešil belgický Club Bruggy.
osemfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League):
MŠK ŽILINA - Club Bruggy 0:1 (0:1)
Gól: 35. Koren. Rozhodovali: Gidženov - Mitrev, Vukov (všetci Bulh.), ŽK: Bortoli, Jokl, Pavlík - Delorge, Elbay, Van Britsom, Okon-Engstler, Musuayi, 10.572 divákov.
MŠK Žilina: Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál - Bortoli, Bzdyl, Václavek, Staník (82. Kmeť) - Baleja (82. Korenčík), Gučík (61. Pecsuk), Kóša
Club Bruggy: Vandem Driessche - Elbay, Verlinden, Goemaere, Vandeperre - Okon-Engstler (90.+5 Wins) , Da Silva (60. Van Britsom), Delorge - T. Jensen (80. Amengai), Musuayi, Koren (80. Kurtal)
hlasy po zápase:
Michal Kijačik, tréner MŠK Žilina: „V prvom polčase to bola skôr taká šachová partia. Oni čakali na nás, my sme zvolili stredný blok. Dostali sme sa do jednej slušnej šance, ktorú sme nevyužili. Rozhodol gól zo štandardky. V druhom polčase sme išli do väčšieho rizika, snažili sme sa vysunúť obranu vyššie a začali sme ich naháňať, z čoho pramenili šance. Mali sme štyri stopercentné. Aj oni mali šance, ale to už bolo v čase, keď sme hru otvorili. Mrzí nás to, lebo sme nedali ten gól, v nadstavenom čase nám to zobrali z čiary. Išli sme nadoraz, dnes to nestačilo.“
Marek Okál, kapitán MŠK Žilina: „Všetci sme veľmi smutní a veľmi nás to mrzí. Myslím si, že tento zápas sme mohli zvládnuť. Bohužiaľ, nevyužili sme šance a súperovi sme dovolili dať gól zo štandardnej situácie. V závere pri šanci som videl, že to súper zblokoval, chcel som si to ťuknúť do tej brány, ale postavil sa tam pred tú strelu. Škoda, že to tam nepadlo. Myslím si, že sme odohrali slušné zápasy, hanbu sme určite Slovensku nespravili. Pôsobili sme sebavedomo, mrzí ma, že sme nepostúpili do ďalšieho kola.“
