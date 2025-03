Žilina remizovala s Podbrezovou 0:0, stále bez domácej výhry

sumár:



MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:0



ŽK: Gidi, Bari - Smékal, Chyla. Rozhodovali: Dohál - Štrbo, Košecký. 1267 divákov.



Zostavy:



MŠK Žilina: Belko - Kopásek, Hubočan, Drame - Sanusi (64. Hranica), Gidi, Sauer (87. Adang), Bari - Iľko (78. Káčer), Kóša (64. Prokop), Ďuriš (87. Jambor).



Podbrezová: Danko - Mielke, Koštrna, Markovič (76. Luka) - Kováčik, Štefánik (82. Šubert), Palumets, Chyla (86. Juritka), Deml - Smékal (76. Paraj), Yirajang

Žilina 8. marca (TASR) - V úvodnom zápase skupiny o titul remizovali futbalisti Žiliny na domácom trávniku s Podbrezovou 0:0. V jarnej časti súťaže tak zverenci Michala Ščasného doteraz netešili v žiadnom domácom zápase zo zisku troch bodov.Prvý polčas bol opatrný, no viac z hry mala Žilina. Domáci si vypracovali niekoľko náznakov šancí, no obrana Podbrezovej ich zvládla. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Žilina tlačila, hostia hrozili brejkami. Alasana Yirajang krížnou strelou minul bránku Ľubomíra Belka, Žilina si síce vypracovala príležitosti, no vážnu gólovú šancu si nevytvorila.