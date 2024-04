Žilina remizovala s Ružomberkom v 5. kole skupiny o titul

MŠK Žilina - MFK Ružomberok 0:0



Rozhodovali: Glova - Košecký, Pacák, ŽK: Zsigmund, Domonkós, Frühwald, ČK: 62. Gabriel (Ružomberok), 1383 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue - Ďatko (65. Bari), Gidi, Sauer, Javorček (78. Hranica) - Bile, Jambor (78. Nsona), Iľko (65. Essomba)



Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Zsigmund, Malý - Luterán, Lavrinčík, Múdry, Selecký - Domonkos (67. J. Maslo), Chobot (46. Hladík) - Gerec (74. Jackuliak)





hlasy po zápase:



Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Myslím si, že od začiatku zápasu sme boli lepším tímom, fungoval nám aj repressing, Ružomberok mal len jednu strelu v podaní Gereca. Som sklamaný, pretože výkon nebol úplne ideálny, ale mali sme vyhrať. Na štatistiky sa nepozerám, dnes sme dva body stratili a tieto dva body musíme niekde získať. Potešil ma však prístup hráčov, teraz budeme mať viac času na prípravu a verím, že v Podbrezovej odohráme výborný zápas."



Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: "Dnes sme sa trošku trápili v prípravnej fáze, robil nám problém pressing a rozostavenie Žiliny. Aj keď sme sa dostali do útoku, tak sme mali voliť lepšie riešenia vo finálnej fáze. Zápas pre nás nebol dobrý, skončil sa prakticky červenou kartou, keď sme sa sústredili na obranu a výsledok. Mali sme personálne problémy, museli sme improvizovať, chlapci výsledok vybojovali a bolo to pre nás inšpiratívne."



Žilina 12. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v piatkovom zápase 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul doma s MFK Ružomberok 0:0. Domáci figurujú na treťom mieste tabuľky, dva body za druhou Trnavou a o bod pred štvrtou Dunajskou Stredou. Obaja ich súperi majú zápas k dobru. Ružomberok je piaty." pod vedením nového trénera Michala Ščasného vstúpili do zápasu ofenzívne, zatlačili Ružomberok do obrany, no bez gólového efektu. Veľkú šancu spálil v 33. minúte Jambor, keď neuspel v dorážke vyrazenej strely Javorčeka. Pohrozili aj hostia, Gerec o šesť minút neskôr zoči-voči Belkovi nepochodil. Prvý polčas uzavrel v nadstavenom čase po sérii rohových kopov Sauer, ktorého zakončenie bravúrne skrotil Frühwald. V druhom dejstve sa opakoval obraz hry z prvého polčasu, Žilinčania búšili do defenzívneho bloku hostí. Snahu hráčov MŠK ešte podporila červená karta pre Gabriela v 62. minúte. Ofenzívny tlak domácich vyvrcholil v závere zápasu. Zsigmund vykopol strelu Minárika z bránkovej čiary, v nadstavenom čase neuspel po rohu ani Nsona a tak sa pod Dubňom zrodila remíza. Zaujímavosťou je, že "" na gól nestačilo ani 28 striel (9 na bránku) a 20 rohových kopov.