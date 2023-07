Žilina rozhodla o výhre v nadstavení, Hynek: Súpera sme nezlomili

Žilina 14. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vstúpili do novej sezóny európskych súťaží úspešne. V úvodnom zápase prvého predkola Európskej futbalovej ligy (EKL) však rozhodli o domácom víťazstve nad Levadiou Tallinn 2:1 až v nadstavenom čase. Ťarchu súboja zlomil premenenou penaltou navrátilec zo škótskeho Aberdeenu Patrik Myslovič.



Duel priniesol svižný futbal, viac šancí mala domáca Žilina. Levadia však v Žiline podala solídny výkon, k čomu prispel i fakt, že estónska Meistriliiga je už vo svojej polovici, pričom súper Žiliny je na čele súťaže o skóre pred Florou Tallinn. Tréner Žiliny Jaroslav Hynek poukázal práve na fakt rozohratosti. "Mali sme silný úvod zápasu, 20 minút sme boli lepším tímom. Súper počas prestávky prestriedal a ukázal, že je momentálne viac zvyknutý na 90-minútovú záťaž. Chceli sme na súpera vletieť a zlomiť zápas, ale nepodarilo sa nám to tak, ako sme si to predstavovali. Sme však radi za víťazstvo a početnú divácku návštevu, chalanom to pomohlo. Verím, že naše výkony sa budú zlepšovať, aby sme ľudí mohli zabávať futbalom celý zápas."



Španielsky tréner Levadie Tallinn Curro Torres sa v úvode tlačovej konferencie snažil vyhnúť hodnoteniu zápasu, emócie hrali svoju rolu, no napokon sa predsa len rozhovoril. "Môj tím odviedol dobrú prácu, až na prvých desať minút zápasu. Ukázali sme však svoje kvality a myslím si, že môžeme postúpiť. Pred zápasom boli určite nejaké pochybnosti, ale teraz je dôležité zotaviť sa po zápase, kvalitne trénovať. S hráčmi si prejdeme chyby, ktoré sa stali, ale odvetu môžeme zvládnuť. Žilina je veľmi dobrý tím, má kvalitných hráčov, ktorí sú silní a rýchli. Ukázali svoje kvality už v minulej sezóne, pre nás sú výzvou, aby sme ukázali, čo sa v nás skrýva. Bol to náročný zápas a ďalší taký nás čaká. To, že Žilina je len po skončení prípravy na sezónu, nebolo pre nás dôležitým faktom. Nie je to ani výhovorka. Musíme si robiť svoju prácu. Vieme, že taký je futbal."



Žilinský obranca Kristián Bari videl zápas veľmi podobne ako tréner Hynek. "Škoda chyby, ktorú sme urobili, z ničoho sme dostali gól. V závere sme však súpera dokázali zatlačiť. Som rád, že sme premenili penaltu a dokázali zvíťaziť, získali sme tak lepšie pozíciu pred odvetou," povedal rodák z Fiľakova, ktorého potešilo i 3571 divákov na žilinskom štadióne. "Skvelá návšteva, s takou podporou sa nám hneď hralo lepšie. Mne osobne sa však hralo lepšie v prvom polčase, zápas bol viac otvorený a mal som priestor na útočnú hru. Moja premiéra v európskej súťaži je však víťazná, takže je to určite fajn," uzavrel 22-ročný syn bývalého ligového futbalistu Eugena Bariho.



Tesne po skončení zápasu zaujala i roztržka medzi striedačkami oboch tímov. Žilinský kouč Hynek na ňu reagoval s typický úsmevom. "Určite s trénerom Torresom medzi sebou nemáme žiadny problém. Emócie v zápase boli, mali sme na niektoré fauly rozdielny názor, ale kouč Torres reagoval na môjho asistenta Martina Kuciaka, ktorý sa tešil z výhry nášho tímu, na čom som nevidel nič zlé. Myslím si však, že emócie opadnú, čaká nás zápas u súpera a tam sa bude Curro určite cítiť silný.“



Odveta prvého predkola Európskej futbalovej ligy je na programe vo štvrtok 20. júla o 18:45. Hrať sa bude na štadióne Lilleküla v Tallinne.