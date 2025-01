Žilina s 5. víťazstvom za sebou. Babka: Pozeráme sa na to triezvo

Žilina 8. januára (TASR) - Gólový obrat na ľade lídra tabuľky, piate víťazstvo za sebou a potvrdenie najlepšej formy v sezóne. Hokejisti Žiliny sú od Vianoc nezdolaní a utorňajším triumfom v Košiciach 4:3 po predĺžení si upevnili pozíciu v prvej šestke tabuľky Tipos extraligy. Podľa asistenta trénera Daniela Babku je pozitívna bilancia výsledok nastaveného procesu, ktorý sa ukazuje ako správny.



Žilinčania išli v Košiciach do vedenia po spolupráci Miroslava Muchu s Hunterom Fejesom, no domáci tím v druhej tretine otočil skóre na 3:1. Gólu domáceho Oliviera Archambaulta v 35. minúte predchádzalo neúspešné trestné strieľanie Fejesa, ktorý sa síce tešil z gólu, no rozhodcovia ho napokon neuznali, keďže puk dotlačil do bránky s betónom brankára Jaroslava Janusa. Namiesto 2:2 bolo 3:1, ale ani to "vlkov" nepoložilo. Najlepší strelec tímu Nick Jones 18. gólom v sezóne upravil na 3:2 a produktívny obranca Miguel Tourigny (v zápase 1+2) poslal duel do predĺženia.



V ňom skóroval poľský útočník Kamil Walega, ktorý tým nadviazal na dva góly z predošlého zápasu s Michalovcami. "Veľmi si vážime toto víťazstvo. V Košiciach sa hrá ťažko, navyše sme dokázali otočiť a napokon sme to vybojovali. Išli sme za tým a stále verili, že môžeme zvíťaziť," konštatoval Walega.



Žilinčania majú viacero dôvodov na spokojnosť, no tá rozhodne nepanuje s využívaním presiloviek. Potvrdili to aj v Košiciach, keď v 9 početných výhodách odohrali celkovo 14:24 minút, no nevyťažili z toho ani jeden gól. S 15,38-percentnou úspešnosťou využitia sú v tejto štatistike poslední v extralige. "Sme asi štatistická anomália, no už sa teším na to, čo sa stane, keď to vylepšíme. Zatiaľ nerobíme v presilovkách správne rozhodnutia a keď to nejde, tak z toho hráči majú aj určitú obavu. V hre piatich proti piatim i štyroch proti piatim máme to, čo máme mať, no v početnej výhode odrazu stratíme tú mentalitu, ktorá by tam mala byť. To musíme zmeniť a verím, že sa nám to podarí," uviedol Daniel Babka.



Žilinčania zvíťazili vo všetkých zápasoch po Vianociach a vyzerá to, že pod stromček dostali ideálnu formu. Prvýkrát v sezóne dosiahli sériu piatich extraligových víťazstiev, vďaka ktorej majú na 6. mieste päťbodový náskok na Michalovce.



V Košiciach navyše potvrdili, že to na "oceliarov" vedia. V prebiehajúcej sezóne ich zdolali v štyroch zápasoch z piatich. "Je to pravda, ale s inými tímami máme negatívnu bilanciu. Košice majú veľkú kvalitu, naša motivácia je proti nim možno väčšia a niekedy je práve to pomyselný jazýček na váhach," povedal Babka.



Žilinský klub je nováčik súťaže, no presvedčivým krokom mieri do vyraďovacej časti. "Vlci" sa od úvodu sezóny vyhli výraznej výsledkovej kríze a iba raz prehrali viac než tri zápasy za sebou. Z uplynulých 11 zápasov prehrali len dva. "Držíme sa určitého procesu a sme radi, že sa veľa vecí začína ukazovať. Stále je však na čom pracovať. Na všetko sa však pozeráme triezvo a vieme, kde nás tlačí topánka. Sme, samozrejme, radi, že víťazíme. Treba povedať, že kolektív veľmi dobre funguje v šatni a z toho to vychádza. Hráči sú ochotní robiť to, čo od nich chceme," poznamenal asistent trénera Babka.