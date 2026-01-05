< sekcia Šport
Žilina s dvoma novými hráčmi, ponuky na svojich hráčov neregistruje
Noví hráči sú ofenzívne ladení, Žilina si ich vyhliadla a dôkladne vyskautovala za pomoci Davida Depetrisa a Michala Kijačika.
Autor TASR
Žilina 5. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina začali prípravu na jarnú časť Niké ligy už v pondelok 5. januára. Do kádra „šošonov“ pribudli dvaja ofenzívne ladení futbalisti, odchody zatiaľ nie sú v pláne.
„Vývoj na trhu je taký, že zatiaľ nemáme na našich hráčov žiadne konkrétne ponuky, zmeniť sa to však, samozrejme, môže,“ povedal na úvod rozhovoru žilinský športový manažér Karol Belaník a dodal: „Do tímu pribudli dvaja futbalisti z Argentíny, ktorí prišli včera. Dnes absolvovali lekársku prehliadku a pripravujú sa do tréningového procesu.“
Noví hráči sú ofenzívne ladení, Žilina si ich vyhliadla a dôkladne vyskautovala za pomoci Davida Depetrisa a Michala Kijačika. „Prvým hráčom je 20-ročný ofenzívny hráč Mendoza, ktorý môže operovať na krídle aj na hrote, má zaujímavý bežecký potenciál, je technický. Prichádza k nám na hosťovanie s opciou, veríme, že ho dokážeme zlepšiť,“ povedal Belaník a doplnil: „Druhým futbalistom je rovnako útočník Dani Homet, ktorý k nám prichádza na prestup z FCR Reus. Ide o typického hrotového útočníka, rovnako bol vyskautovaný naším klubom. Je to hráč, ktorý má zaujímavý potenciál v hre chrbtom od brány, má dobré nábehy, je technicky zdatný a dobre hlavičkuje. Ide o skúsenejšieho hráča v už strednom veku, veríme, že do hry nám prinesie nové prvky.“
Pri oboch futbalistoch však platí, že potrebujú čas na aklimatizáciu aj vzhľadom na aktuálne počasie na Slovensku. „Áno, máme s tým skúsenosti, vieme, že hráči prišli z krajín, kde je aktuálne teplo, v Argentíne je v podstate 38 stupňov Celzia. Sme však na to pripravení, budú mať dostatok času na aklimatizáciu,“ uzavrel tému príchodu nových hráčov Belaník.
Témou bola v Žiline aj obrana, „šošoni“ majú rozpracované aj príchody do defenzívy, v tomto smere však zatiaľ nie sú s hráčmi definitívne dohodnutí. Novou posilou v realizačnom tíme Žiliny je aj skúsený bývalý útočník a argentínsky rodák so slovenským pasom David Depetris. Žilinčania ho poznajú ako charakterného hráča, ktorý im môže pomôcť z hľadiska adaptácie mladých futbalistov, ktorí do Žiliny prišli. Pod Dubňom bude pôsobiť ako skaut pre oblasť latinskej Ameriky a zároveň bude trénerom útočníkov v kategórii U16 a U17.
Samotný Depetris svoju úlohu vníma jasne: „Nedávno som skončil kariéru aktívneho hráča a som rád, že som mohol ostať pri futbale,“ poznamenal rodák z argentínskeho San Jorge a doplnil: „Mám v Žiline dve rôzne pozície, verím, že ma budú baviť a dokážem chalanom pomôcť. V praxi budem sledovať nových hráčov či už na videu alebo naživo v zápasoch, zároveň budem pomáhať napredovať žilinským útočníkom v U16 a U17 a, samozrejme, budem pomáhať španielsky hovoriacim hráčom, ktorí do Žiliny prišli a možno prídu.“
Žilinu v príprave čakajú zaujímaví súperi – Górnik Zabrze, Lech Poznaň či FC Riga. Kouč MŠK Pavol Staňo vyjadril so začiatkom zimnej driny spokojnosť: „V šatni to vyzerá dobre, zajtra máme testy, kde si hráčov preveríme, uvidíme kto ako trávil Vianoce a voľný čas, s nejakým malým kilečkom však počítame,“ zasmial sa v úvode debaty dobre naladený tréner a pokračoval: „Jeseň bola relatívne pozítívna, vzhľadom na turbulencie v jej úvode. Aktuálne to vyzerá tak, že tím by mohol ostať spolu, čo by bola naša veľmi silná stránka. Počítame s novými hráčmi, čo bude pozitívny impulz do kabíny, rovnako čakáme, že do prípravy naskočí naplno útočník Lukáš Juliš, dvere otvorené má, samozrejme, aj Michal Škvarka.“
Cieľom Pavla Staňa je aby Žilina hrala o horné priečky tabuľky: „Veríme, že budeme hrať o titul, vieme však, že ani súperi nespia. Ak sa však všetko zosúladí, tak možno preskočíme aj Slovan, i keď to bude veľmi ťažké. Chceme byť nepríjemné, ofenzívne mužstvo, ktoré bude zbierať body.“ K protivníkom v príprave 48-ročný kormidelník povedal: „Čakajú nás silní súperi, aj keď ťažko povedať, na akom teréne sa bude hrať v sobotu proti Górniku. Na sústredení máme výborných súperov – Lech Poznaň či tím Adriána Guľu FC Riga. V generálke nás čaká SFC Opava, všetko značí, že príprava by mala byť naozaj výborná.“
Ako posledný sa pred prítomných novinárov postavil aktuálne najlepší strelec slovenskej najvyššej súťaže Michal Faško: „Sviatky som strávil s rodinou, boli sme na štyri dni v Londýne, pozrel som si zápas Tottenham – FC Liverpool. Snažil som sa oddychovať, chcel som byť čo najlepšie pripravený na štart zimnej prípravy.“ Na margo svojich cieľov v jarnej časti povedal: „Som už vo veku, kedy si nejaké extra ciele nedávam. Chcel by som byť hlavne zdravý a chcem čo najviac pomáhať spoluhráčom a klubu. Teším sa, že je tu s nami David Depetris, s ktorým mám skvelý vzťah a verím, že mi pomôže ešte vylepšiť moje strelecké konto.“
„Vývoj na trhu je taký, že zatiaľ nemáme na našich hráčov žiadne konkrétne ponuky, zmeniť sa to však, samozrejme, môže,“ povedal na úvod rozhovoru žilinský športový manažér Karol Belaník a dodal: „Do tímu pribudli dvaja futbalisti z Argentíny, ktorí prišli včera. Dnes absolvovali lekársku prehliadku a pripravujú sa do tréningového procesu.“
Noví hráči sú ofenzívne ladení, Žilina si ich vyhliadla a dôkladne vyskautovala za pomoci Davida Depetrisa a Michala Kijačika. „Prvým hráčom je 20-ročný ofenzívny hráč Mendoza, ktorý môže operovať na krídle aj na hrote, má zaujímavý bežecký potenciál, je technický. Prichádza k nám na hosťovanie s opciou, veríme, že ho dokážeme zlepšiť,“ povedal Belaník a doplnil: „Druhým futbalistom je rovnako útočník Dani Homet, ktorý k nám prichádza na prestup z FCR Reus. Ide o typického hrotového útočníka, rovnako bol vyskautovaný naším klubom. Je to hráč, ktorý má zaujímavý potenciál v hre chrbtom od brány, má dobré nábehy, je technicky zdatný a dobre hlavičkuje. Ide o skúsenejšieho hráča v už strednom veku, veríme, že do hry nám prinesie nové prvky.“
Pri oboch futbalistoch však platí, že potrebujú čas na aklimatizáciu aj vzhľadom na aktuálne počasie na Slovensku. „Áno, máme s tým skúsenosti, vieme, že hráči prišli z krajín, kde je aktuálne teplo, v Argentíne je v podstate 38 stupňov Celzia. Sme však na to pripravení, budú mať dostatok času na aklimatizáciu,“ uzavrel tému príchodu nových hráčov Belaník.
Témou bola v Žiline aj obrana, „šošoni“ majú rozpracované aj príchody do defenzívy, v tomto smere však zatiaľ nie sú s hráčmi definitívne dohodnutí. Novou posilou v realizačnom tíme Žiliny je aj skúsený bývalý útočník a argentínsky rodák so slovenským pasom David Depetris. Žilinčania ho poznajú ako charakterného hráča, ktorý im môže pomôcť z hľadiska adaptácie mladých futbalistov, ktorí do Žiliny prišli. Pod Dubňom bude pôsobiť ako skaut pre oblasť latinskej Ameriky a zároveň bude trénerom útočníkov v kategórii U16 a U17.
Samotný Depetris svoju úlohu vníma jasne: „Nedávno som skončil kariéru aktívneho hráča a som rád, že som mohol ostať pri futbale,“ poznamenal rodák z argentínskeho San Jorge a doplnil: „Mám v Žiline dve rôzne pozície, verím, že ma budú baviť a dokážem chalanom pomôcť. V praxi budem sledovať nových hráčov či už na videu alebo naživo v zápasoch, zároveň budem pomáhať napredovať žilinským útočníkom v U16 a U17 a, samozrejme, budem pomáhať španielsky hovoriacim hráčom, ktorí do Žiliny prišli a možno prídu.“
Žilinu v príprave čakajú zaujímaví súperi – Górnik Zabrze, Lech Poznaň či FC Riga. Kouč MŠK Pavol Staňo vyjadril so začiatkom zimnej driny spokojnosť: „V šatni to vyzerá dobre, zajtra máme testy, kde si hráčov preveríme, uvidíme kto ako trávil Vianoce a voľný čas, s nejakým malým kilečkom však počítame,“ zasmial sa v úvode debaty dobre naladený tréner a pokračoval: „Jeseň bola relatívne pozítívna, vzhľadom na turbulencie v jej úvode. Aktuálne to vyzerá tak, že tím by mohol ostať spolu, čo by bola naša veľmi silná stránka. Počítame s novými hráčmi, čo bude pozitívny impulz do kabíny, rovnako čakáme, že do prípravy naskočí naplno útočník Lukáš Juliš, dvere otvorené má, samozrejme, aj Michal Škvarka.“
Cieľom Pavla Staňa je aby Žilina hrala o horné priečky tabuľky: „Veríme, že budeme hrať o titul, vieme však, že ani súperi nespia. Ak sa však všetko zosúladí, tak možno preskočíme aj Slovan, i keď to bude veľmi ťažké. Chceme byť nepríjemné, ofenzívne mužstvo, ktoré bude zbierať body.“ K protivníkom v príprave 48-ročný kormidelník povedal: „Čakajú nás silní súperi, aj keď ťažko povedať, na akom teréne sa bude hrať v sobotu proti Górniku. Na sústredení máme výborných súperov – Lech Poznaň či tím Adriána Guľu FC Riga. V generálke nás čaká SFC Opava, všetko značí, že príprava by mala byť naozaj výborná.“
Ako posledný sa pred prítomných novinárov postavil aktuálne najlepší strelec slovenskej najvyššej súťaže Michal Faško: „Sviatky som strávil s rodinou, boli sme na štyri dni v Londýne, pozrel som si zápas Tottenham – FC Liverpool. Snažil som sa oddychovať, chcel som byť čo najlepšie pripravený na štart zimnej prípravy.“ Na margo svojich cieľov v jarnej časti povedal: „Som už vo veku, kedy si nejaké extra ciele nedávam. Chcel by som byť hlavne zdravý a chcem čo najviac pomáhať spoluhráčom a klubu. Teším sa, že je tu s nami David Depetris, s ktorým mám skvelý vzťah a verím, že mi pomôže ešte vylepšiť moje strelecké konto.“
plán prípravy MŠK Žilina:
sobota 10.1. MŠK Žilina – Górnik Zabrze, (Štadión MŠK Žilina – umelá tráva, 12.00 h)
sústredenie SAE (15.1. – 24.1.)
sobota 17.1. Lech Poznaň – MŠK Žilina
utorok 20.1. FK Yelimay – MŠK Žilina
piatok 23.1. FC Riga – MŠK Žilina
sobota 31.1. MŠK Žilina – SFC Opava (Štadión MŠK Žilina, 13.00 h)
štart jarnej časti Niké ligy:
nedeľa 8.2. MŠK Žilina – KFC Komárno
Káder MŠK Žilina:
Brankári: Belko, Badžgoň, Jokl
Obrancovia: Bari, Hranica, Kaša, Kopásek, Minárik, Narimanidze, Okál, Pališčák, Staník, Svoboda, Traore
Stredopoliari: Adang, Bzdyl, Ďatko, Faško, Florea, Káčer, Škvarka
Útočníci: Baleja, Iľko, Juliš, Kóša, Prokop, Roginič, Szánthó, Mendoza, Homet
sobota 10.1. MŠK Žilina – Górnik Zabrze, (Štadión MŠK Žilina – umelá tráva, 12.00 h)
sústredenie SAE (15.1. – 24.1.)
sobota 17.1. Lech Poznaň – MŠK Žilina
utorok 20.1. FK Yelimay – MŠK Žilina
piatok 23.1. FC Riga – MŠK Žilina
sobota 31.1. MŠK Žilina – SFC Opava (Štadión MŠK Žilina, 13.00 h)
štart jarnej časti Niké ligy:
nedeľa 8.2. MŠK Žilina – KFC Komárno
Káder MŠK Žilina:
Brankári: Belko, Badžgoň, Jokl
Obrancovia: Bari, Hranica, Kaša, Kopásek, Minárik, Narimanidze, Okál, Pališčák, Staník, Svoboda, Traore
Stredopoliari: Adang, Bzdyl, Ďatko, Faško, Florea, Káčer, Škvarka
Útočníci: Baleja, Iľko, Juliš, Kóša, Prokop, Roginič, Szánthó, Mendoza, Homet