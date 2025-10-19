< sekcia Šport
Žilina sa dostala na čelo tabuľky, Slovan uspel v derby
„Šošoni“ majú na čele náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava, ktorý má však dva zápasy k dobru.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Novým lídrom futbalovej Niké ligy sa po 11. kole stali hráči MŠK Žilina, v nedeľu poskočili na prvé miesto po výhre 2:1 na trávniku Dunajskej Stredy a zosadili ju z čela. Pre DAC to bola prvá domáca prehra v sezóne.
Niké liga - 11. kolo:
sobota
MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 52. Tamás. ŽK: Král, Grygar – Ganbold, Rudzan, Otžvolda Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Hrebeňár, 737 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl (62. Král), Endl, Mojžiš (71. Tučný) – Gomola (62. Šulek), Múdry (82. Chobot), Grygar, Bačík, Selecký – Fila (71. Kelemen), Hladík
Komárno: Száraz - Šmehyl, Pillár, Špiriak, Rudzan – M. Šimko, Ožvolda (88. Palán) – Ganbold (68. Bayemi), Žák, Tamás (78. Kiss) – Mashike (79. Boďa)
FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík. Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets, Štefánik, 6098 divákov.
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Revenco (76. Gáll), Begala, Šimko, Souček (60. Morim), Romling (8. Kotula) - Olejník, Regáli
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Deml (79. Tatolna), Sallah (46. Havrylenko), Palumets (88. Niňaj), Sanusi - Galčík (79. Chyla), Kujabi (46. Šiler), Štefánik
AS Trenčín - MFK Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Roszbeck, ŽK: Daniel, Suľa (obaja Skalica).
Trenčín: Húdok – Pavek (53. Skovajsa), Križan, Bessile, Brandis (77. Holúbek) – Fiala (61. Kasana), Yakubu, Khan – Kam (46. Ferdinan), Sabljič (77. Doesburg), Suleiman
Skalica: Junas – Šimko, Šuver, Černek, Gaži – Bariš, Mášik - Daniel, Pudhorocký (88. Ravas), Morong (91. Suľa) - Švec (70. Seitz)
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli. Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Pacák, ČK: 45.+4 Mikovič (Spartak), ŽK: Holík, Procházka, Paur, Kudlička, Chorcheli - Ignatenko, Barseghjan, Šporar, 17.011 divákov
Trnava: Frelih - Koštrna, Nwadike, Twardzik - Holík, Procházka (84. Kudlička), Moistsrapišvili (73. Sabo), Mikovič - Azango (73. Chorcheli), Taiwo (73. Paur), Skrbo (84. Gong)
Slovan: Takáč - Blackman (90.+1 Mustafič), Kašia, Bajrič, Cruz (90.+1 Wimmer) - Ignatenko, Savvidis, Ibrahim (71. Marcelli) - Barseghjan, Mak (71. Šporar), Weiss (81. Ofori)
nedeľa
FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:1)
Gól: 68. Jones, 77. Gallovič, 87. Miljanič - 34. Dzocenidze, 53. Cottrell. Rozhodcovia: Marhefka - Hrmo, Jánošík, ŽK: Krivák, Jones, Kružliak - Bednár, Dzotsenidze 5076 divákov.
Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Madleňák - Magda (63. Kakay), Zsigmund, Jakúbek, Gallovič (90.+4 Teplan), Kovács (63. Jones) - Perišič (46. Miljanič), Čerepkai
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzocenidze, Pauschek - Cotrell, Zubairu (90.+2 Lopez), Linares (76. Danko) - Brosnan (76. Ahl), Paulaskas, Taylor-Hart (90.+2 Bahi)
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 1:2 (0:2)
Góly: 63. Sylla - 34. a 45.+3. Roginič. ŽK: Modesto, Sylla, Gruber - Bari, Roginič, Kopásek, Pavol Staňo. Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Bobko, 4768 divákov
DAC: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (81. Gueye) - Gruber, Tuboly, Herc (58. Gagua) - Redzic, Djukanovič, Ramadan (58. Sylla)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kapásek, Káčer (90. Hranica), Mweng, Bari (90. Svoboda) - Faško (88. Prokop), Roginič, Ďatko (74. Kóša)
tabuľka po 11. kole:
1. Žilina 11 6 4 1 26:15 22
2. Slovan 9 6 3 0 21:12 21
3. DAC 11 5 4 2 19:9 19
4. Michalovce 11 5 3 3 18:14 18
5. Trnava 9 5 1 3 15:9 16
6. Trenčín 11 4 1 6 11:19 13
7. Podbrezová 10 3 3 4 14:18 12
8. Skalica 11 2 5 4 10:15 11
9. Komárno 10 3 2 5 11:17 11
10. Ružomberok 10 3 1 6 12:17 10
11. Prešov 11 1 6 4 13:17 9
12. Košice 10 2 1 7 14:22 7
