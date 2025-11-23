< sekcia Šport
Žilina sa drží na čele, Prešov bodoval v Dunajskej Strede
Trnava triumfovala na ihrisku FC Košice 2:1. O víťazstve rozhodla v záverečnej desaťminútovke.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali s Tatranom Prešov 0:0 v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy na domácej pôde. Ukončili tak trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke im patrí tretia priečka s päťbodovým mankom na lídra zo Žiliny. Prešov zaznamenal už siedmy nerozhodný výsledok v ligovej sezóne a je ôsmy. Domáci dohrávali v početnej nevýhode.
Michalovce v nedeľu zdolali MFK Ružomberok 4:2 a ukončili sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo hostia nezvíťazili v piatom ligovom stretnutí za sebou.
Po reprezentačnej prestávke sa darilo aj prvej Žiline, ktorá zvíťazila v sobotu na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdila post lídra tabuľky. Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.
Trnava triumfovala na ihrisku FC Košice 2:1. O víťazstve rozhodla v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Martin Mikovič a Erik Sabo. Košičania prehrali piaty zápas za sebou a naďalej sú na poslednom 12. mieste s päťbodovou stratou na tri tímy. Spartak figuruje na 4. mieste, keď zvíťazil v treťom zápase z uplynulých štyroch.
Slovan Bratislava uspel na ihrisku Skalice 1:0 a víťazne sa naladil na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige so španielskym súperom Rayo Vallecano. O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.
Komárno zvíťazilo nad Podbrezovou 1:0. O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl. Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“.
Niké liga - 15. kolo:
nedeľa:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodovali: Choreň – Štofik, Boszbeck, ŽK: Simon, Gomes (obaja Prešov), ČK: 90.+3 Redzic (DAC), 3549 divákov
DAC: Popovič - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Mendez (90. Modesto) – Ouro (71. Gagua), Tuboly, Udvaros (54. Dukanovič) - Redzic, Sylla (54. Gruber), Ramadan
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Kotula, Simon (65. Gomes), Begala, Revenco – Olejník (90.+4 Römling), Masaryk (65. Sagna), Regáli (86. Krasniqi)
MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 4:2 (1:1)
Góly: 16. Ramos, 46. Paulauskas, 57. Ahl, 88. Taylor-Hart - 29. Endl, 76. Ramos (vl.). Rozhodcovia: Glova - Poláček, Bednár, ŽK: Paulauskas - Fila, 735 divákov
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Cottrell (79. Shimamura), Zubairu, Ramos (90.+2 Danko) - Ahl (90.+2 Lemiško), Paulauskas, Brosnan (79. Taylor-Hart)
Ružomberok: Ťapaj - Endl (64. Slávik), Köstl, Král - Fila (64. Šulek), Grygar, Múdry (64. Buchvaldek), Chobot (71. Šašinka) - Hladík, Chrien (85. Bačík), Tučný
sobota:
FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)
Góly: 46. Kovács- 84. Mikovič, 90.+2 Sabo. Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák, ŽK: Kružliak, Miljanič, Dimun, Zsigmund - Sabo, Frelih, 2411 divákov.
Košice: Kalanin - Dimun, Krivák, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Zsigmund, Gallovič (72. Perišič), Jakúbek, Madleňák (72. Magda) - Čerepkai (88. Metu), Miljanič (72. Jones)
Trnava: Frelih - Sabo, Koštrna, Twardzik - Holík (76. Chorcheli), Procházka, Kratochvíl, Mikovič (90.+4 Stojsavljevič) - Kudlička (77. Paur), Taiwo (77. Ďuriš), Azango (58. Škrbo)
KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m). Rozhodcovia: Valent – Pozor, Zemko, ŽK: M. Šimko, Kiss, Pastorek - Jurička, Markovič, 230 divákov.
KFC Komárno: Száraz – Krčík (76. Bayemi), Špiriak, Pillár, Rudzan – Šmehyl, M. Šimko, Kiss (86. Pastorek), Tamás (65. Ganbold) – Gamboš (76. T. Németh) – Mashike Sukisa
FK Železiarne Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Štefánik (88. Paraj), Chyla, Deml – Galčík, Šiler, Sanusi (82. Palumets)
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 41. Šporar. Rozhodcovia: Gemzický – Vorel, Vitko, ŽK: Cruz, 1027 divákov.
Skalica: Junas – Suľa, Guinari, Šuver, Černek – Bariš, Mášik (87. Švec) – Daniel, Pudhorocký (69. Ravas), Seitz (60. Smejkal) – Morong (69. Fábry)
Slovan: Takáč – Mustafič, Bajrič, Wimmer, Cruz (46. Fogning) – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš – Ofori (73. Marcelli), Šporar (82. Savvidis), Mak (73. Yirajang)
MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)
Góly: 59., 62. a 74. Faško (tretí z 11 m), 46. Roginič - 87. Skovajsa (z 11 m). ŽK: Pališčák (MŠK). Rozhodovali: Kišš - Hancko, Kmec. 1354 divákov
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze (25. Svoboda) - Kopásek, Káčer (C) (75. Bzdyl), Adang, Bari - M. Faško (75. Kóša), Roginič (79. Prokop), Iľko (75. Florea)
Trenčín: Katič - Skovajsa, Kranthove (77. Šimič), Besillé (C), Brandis (66. Holúbek) - Yakubu, Bazdarič - Kam (77.Fiala), Kasana (66. Doesburg), Mathurin (46. Suleman) - Sabljič
tabuľka:
1. Žilina 15 10 4 1 39:18 34
2. Slovan Bratislava 14 10 3 1 31:18 33
3. Dunajská Streda 15 8 5 2 27:12 29
4. Trnava 14 8 2 4 26:14 26
5. Michalovce 15 6 4 5 25:23 22
6. Podbrezová 14 5 3 6 21:24 18
7. Komárno 15 5 3 7 18:24 18
8. Prešov 15 3 7 5 16:22 16
9. Trenčín 15 5 1 9 14:28 16
10. Ružomberok 14 3 3 8 15:23 12
11. Skalica 15 2 6 7 12:21 12
12. Košice 15 2 1 12 19:36 7
