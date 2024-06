Žilina sa podieľa na príprave juniorských futbalových ME 2025

Žilina 9. júna (TASR) - V Žiline sa už intenzívne pripravujú na budúcoročné majstrovstvá Európy (ME) vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia od 11. do 28. júna 2025 v ôsmich slovenských mestách. Ako informovala žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová, na tohtotýždňovom úvodnom rokovaní organizátorov a predstaviteľov žilinskej radnice sa riešili otázky mobility, bezpečnosti aj nevyhnutných investícií do športovej infraštruktúry.



Obe strany sa dohodli, že v úvodnej fáze spolupráce budú svoje aktivity zameriavať najmä na propagáciu podujatia, keďže včasné a efektívne informovanie nielen domácich, ale i zahraničných fanúšikov sú pre úspech šampionátu zásadné. "V rámci príprav urobíme maximum, aby bolo všetko organizačne zvládnuté a fanúšikovia si z nášho mesta odnášali len pozitívne zážitky a dojmy. Verím, že sa nám počas tých niekoľkých dní podarí navodiť na žilinskom štadióne a v uliciach skvelú atmosféru," poznamenal primátor Peter Fiabáne.



Zápasy v Žiline sa budú hrať na štadióne MŠK Žilina. "Teší nás záujem a pracovné nasadenie zástupcov mesta Žilina. Partnerstvo a spolupráca s hostiteľskými mestami sú kľúčovými faktormi pre vytvorenie jedinečnej atmosféry, a teda aj pre celkovú úspešnosť podujatia," vyjadril sa generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Palenčík.



Na budúcoročný európsky futbalový šampionát hráčov do 21 rokov sa pripravuje aj sedem ďalších slovenských miest - Bratislava, Trnava, Nitra, Dunajská Streda, Trenčín, Prešov a Košice. Organizátori odhadujú, že na ME by sa mohlo na Slovensku zúčastniť až 300.000 fanúšikov.