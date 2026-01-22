Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Šport

Žilina sa rozlúčila s Michnáčom, chce hrať viac a odišiel do Jihlavy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu.

Autor TASR
Žilina 22. januára (TASR) - V slovenskom hokejovom klube Vlci Žilina už nepokračuje útočník Albert Michnáč. Dvadsaťsedemročný krídelník s českým aj slovenským občianstvom sa vracia do rodnej krajiny, kde bude obliekať dres druholigovej Dukly Jihlava. Tretí tím priebežnej tabuľky Tipsport ligy o tom informoval vo štvrtok na svojom webe.

Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu. „Albert Michnáč nás požiadal o vyšší priestor na ľade, ktorý mu však momentálne nevieme poskytnúť a za finančnú kompenzáciu odchádza do Jihlavy. Prajeme mu pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry. Káder na play off sa definitívne uzavrie až k 16. februáru,“ povedal pre klubový web riaditeľ a generálny manažér klubu Vlci Žilina František Skladaný.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?