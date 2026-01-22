< sekcia Šport
Žilina sa rozlúčila s Michnáčom, chce hrať viac a odišiel do Jihlavy
Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu.
Autor TASR
Žilina 22. januára (TASR) - V slovenskom hokejovom klube Vlci Žilina už nepokračuje útočník Albert Michnáč. Dvadsaťsedemročný krídelník s českým aj slovenským občianstvom sa vracia do rodnej krajiny, kde bude obliekať dres druholigovej Dukly Jihlava. Tretí tím priebežnej tabuľky Tipsport ligy o tom informoval vo štvrtok na svojom webe.
Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu. „Albert Michnáč nás požiadal o vyšší priestor na ľade, ktorý mu však momentálne nevieme poskytnúť a za finančnú kompenzáciu odchádza do Jihlavy. Prajeme mu pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry. Káder na play off sa definitívne uzavrie až k 16. februáru,“ povedal pre klubový web riaditeľ a generálny manažér klubu Vlci Žilina František Skladaný.
Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu. „Albert Michnáč nás požiadal o vyšší priestor na ľade, ktorý mu však momentálne nevieme poskytnúť a za finančnú kompenzáciu odchádza do Jihlavy. Prajeme mu pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry. Káder na play off sa definitívne uzavrie až k 16. februáru,“ povedal pre klubový web riaditeľ a generálny manažér klubu Vlci Žilina František Skladaný.