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Žilina sa v 1. predkole Európskej ligy stretne s Hajdukom Split
Prvý zápas odohrá vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 16. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si v 1. predkole Európskej ligy 2026/2027 zmerajú sily s chorvátskym HNK Hajduk Split. Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
„Šošoni“ si zaistili miestenku v predkole Európskej ligy vďaka triumfu v Slovnaft Cupe, keď vo finále zdolali FC Košice 3:1. Kluby boli pred žrebom umiestnené do jednej 12-člennej skupiny, pričom polovica z nich bola nasadená a polovica nenasadená. Žilina bola prvá na zozname nenasadených tímov, za súpera tak mohla dostať aj Ferencváros Budapešť z Maďarska, azerbajdžanský Karabach FK, moldavský FC Šerif Tiraspoľ, FK Dynamo Kyjev z Ukrajiny alebo bulharský klub CSKA Sofia.
Slovenský zástupca sa so Splitom stretol už v 3. predkole tejto súťaže v sezóne 2009/2010. V Žiline vtedy remizoval 1:1 a po víťazstve v Chorvátsku 1:0 sa tešil z postupu do play off.
Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, zdolané tímy sa predstavia v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré spoznajú mená svojich súperov v stredu.
„Šošoni“ si zaistili miestenku v predkole Európskej ligy vďaka triumfu v Slovnaft Cupe, keď vo finále zdolali FC Košice 3:1. Kluby boli pred žrebom umiestnené do jednej 12-člennej skupiny, pričom polovica z nich bola nasadená a polovica nenasadená. Žilina bola prvá na zozname nenasadených tímov, za súpera tak mohla dostať aj Ferencváros Budapešť z Maďarska, azerbajdžanský Karabach FK, moldavský FC Šerif Tiraspoľ, FK Dynamo Kyjev z Ukrajiny alebo bulharský klub CSKA Sofia.
Slovenský zástupca sa so Splitom stretol už v 3. predkole tejto súťaže v sezóne 2009/2010. V Žiline vtedy remizoval 1:1 a po víťazstve v Chorvátsku 1:0 sa tešil z postupu do play off.
Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, zdolané tímy sa predstavia v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré spoznajú mená svojich súperov v stredu.
dvojice 1. predkola EL:
FK Dynamo Kyjev - FC Universitatea Kluž
Karabach FK - Vestri
HNK Hajduk Split - MŠK ŽILINA
CSKA Sofia - Derry City FC
FC Šerif Tiraspoľ - NK Aluminij
FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť
ďalšie termíny:
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
FK Dynamo Kyjev - FC Universitatea Kluž
Karabach FK - Vestri
HNK Hajduk Split - MŠK ŽILINA
CSKA Sofia - Derry City FC
FC Šerif Tiraspoľ - NK Aluminij
FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť
ďalšie termíny:
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené