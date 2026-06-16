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Žilina sa v 1. predkole Európskej ligy stretne s Hajdukom Split

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Na snímke futbalisti MŠK Žilina počas prvého tréningu na začiatku letnej prípravy futbalového klubu MŠK Žilina na novú sezónu 2026 - 2027 v Žiline v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prvý zápas odohrá vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom.

Autor TASR
,aktualizované 
Nyon 16. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si v 1. predkole Európskej ligy 2026/2027 zmerajú sily s chorvátskym HNK Hajduk Split. Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

„Šošoni“ si zaistili miestenku v predkole Európskej ligy vďaka triumfu v Slovnaft Cupe, keď vo finále zdolali FC Košice 3:1. Kluby boli pred žrebom umiestnené do jednej 12-člennej skupiny, pričom polovica z nich bola nasadená a polovica nenasadená. Žilina bola prvá na zozname nenasadených tímov, za súpera tak mohla dostať aj Ferencváros Budapešť z Maďarska, azerbajdžanský Karabach FK, moldavský FC Šerif Tiraspoľ, FK Dynamo Kyjev z Ukrajiny alebo bulharský klub CSKA Sofia.

Slovenský zástupca sa so Splitom stretol už v 3. predkole tejto súťaže v sezóne 2009/2010. V Žiline vtedy remizoval 1:1 a po víťazstve v Chorvátsku 1:0 sa tešil z postupu do play off.

Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, zdolané tímy sa predstavia v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré spoznajú mená svojich súperov v stredu.



dvojice 1. predkola EL:

FK Dynamo Kyjev - FC Universitatea Kluž

Karabach FK - Vestri

HNK Hajduk Split - MŠK ŽILINA

CSKA Sofia - Derry City FC

FC Šerif Tiraspoľ - NK Aluminij

FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť



ďalšie termíny:

žreb 2. predkola: 17. júna

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta



žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra

4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra

6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára

8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 18. a 25. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 11. a 18. marca

štvrťfinále: 8. a 15. apríla

semifinále: 29. apríla a 6. mája

finále: 26. mája (Frankfurt)



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