Žilina si udržala na čele jednobodový náskok pred Slovanom
Komárno remizovalo 1:1 s Michalovcami, ktoré nezvíťazili už v treťom stretnutí za sebou.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 13. kole Niké ligy na pôde Tatrana Prešov 4:0 a na čele tabuľky si udržali jednobodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má zápas k dobru. „Belasí" v sobotu uspeli v Podbrezovej 3:1 a vonku ešte v tejto sezóne neprehrali.
DAC Dunajská Streda zdolal posledné Košice a je tretí s trojbodovou stratou na Žilinu. Spartak Trnava potvrdil úlohu favorita proti AS Trenčín a doma zvíťazil hladko 4:0, keď sa hetrikom blysol nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo. V tabuľke patrí Spartaku štvrtá priečka. Trenčín nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade a je ôsmy.
Komárno remizovalo 1:1 s Michalovcami, ktoré nezvíťazili už v treťom stretnutí za sebou. Na konte majú 19 bodov a sú na piatej priečke. Duel medzi Skalicou a Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou.
Niké liga - 13. kolo:
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler – 33. Mak , 39. Ofori, 45+2. Marcelli Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli. 3048 divákov
Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.
Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)
FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 0:4 (0:1)
Góly: 43. Adang, 70. Faško (z 11m), 75. Roginič, 88. Kóša. Rozhodovali: Smolák - Bednár, Roszbeck, ŽK: Sipľak, Gáll - Roginič, Kaša, 6160 divákov.
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Revenco (56. Gáll) - Kotula, Šimko (82. Juritka), Begala, Sipľak - Olejník (82. Simon), Masaryk (56. Morim), Regáli (90+1. Ukhan)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kopásek (89. Szánthó), Káčer, Adang, Bari (82. Hranica) - Faško (83. Kóša), Roginič (82. Prokop), Ďatko (59. Iľko)
MFK Skalica - MFK Ružomberok 0:0
Rozhodovali: Benedik - Pacár, Hrebeňák, 473 divákov.
Skalica: Junas – Gaži, Podhorin, Šuver, L. Šimko – Mášik, M. Nagy (33. Ravas), Morong (83. Seitz), Bariš, E. Daniel – Švec (71. Fábry).
Ružomberok: Ťapaj – Endl, Köstl, Král – Gomola (46. Fila), Múdry (72. Luterán), Grygar, Bačík (72. Chobot), Selecký (87. Slávik) – Chrien, Tučný (46. Šašinka)
FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Košice 3:1 (1:1)
Góly: 31. Redzic, 63. Gagua, +90. Ramadan – 37. Dimun. ŽK: Tuboly - Perišić, Magda, Kružliak, ČK: 37. Magda (Košice). Rozhodovali: Očenáš – Ferenc, Bobko, 4085 divákov
FC DAC: Popović – Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Modesto (89. Blažek) – Ouro, Tuboly (77. Udvaros), Gruber (42. Ramadan) – Redzic, Gagua (89. Gueye), Dukanović (77. Sylla)
Košice: Kira – Teplan (84. Pejazić), Dimun, Kružliak – Magda, Gallovič, Metu, Kovács (84. Rehuš)– Čerepkai (77. Zsigmund), Jones (64. Miljanič), Perišić (77. Palacin)
KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:0)
Góly: 90.+2 Bayemi (z 11 m) - 63. Ramos (z 11 m). ŽK: Kiss - Cottrell, ČK: 62. Kiss (Komárno) po 2 ŽK. Rozhodovali: Gemzický – Jekkel, Vitko, 280 divákov.
Komárno: Száraz – Krčík (46. Ganbold), Špiriak (85. Rudzan), Pillár, Kiss – M. Šimko – Tamas (70. Bayemi), Žák, Ožvolda (88. Palán), Šmehyl (88. Gamboš) – Mashike
Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár, Dzocenidze (40. Bahi), Pauschek – Cottrell, Zubairu, Ramos (90+1. M. Begala) – Brosnan (90+1. López), Paulauskas, Taylor-Hart (85. Ahl)
Spartak Trnava - AS Trenčín 4:0 (2:0)
Góly: 2., 53. a 66. Taiwo, 14. Kasana (vlastný). Rozhodovali: Ruc – Straka, Jánošík, ŽK: Jureškin, P. Karhan, Sabo – Skovajsa, Ferdinand, 3937 divákov
Spartak: Frelih – Sabo, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Procházka, Moiscrapišvili (87. P. Karhan), Jureškin (67. Mikovič) – Gong (77. Chorcheli), Taiwo (77. Ďuriš), Kudlička (67. Azango)
Trenčín: Húdok – Skovajsa (59. Pávek), Križan, Bessile, Holúbek (59. Brandis) – Yakubu – Adamkovič (46. Kam), Kasana, Khan, Mathurin (72. Ferdinand) – Doesburg (46. Sabljič)
tabuľka:
1. Žilina 13 6 4 1 33:17 28
2. Slovan 12 6 3 1 27:16 27
3. DAC 13 7 4 2 26:12 25
4. Trnava 13 7 2 3 23:11 23
5. Michalovce 13 5 4 4 21:19 19
6. Podbrezová 12 4 3 5 19:2š 15
7. Komárno 13 4 3 6 15:21 15
8. Trenčín 12 4 1 8 11:24 13
9. Skalica 13 2 6 5 12:18 12
10. Ružomberok 12 3 3 6 13:19 12
11. Prešov 13 2 6 5 14:21 12
12. Košice 13 2 1 10 18:32 7
