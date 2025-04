Žilina si upevnila druhé miesto, Gašparík má pred finále otázniky

Žilina 28. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zdolali v priamom súboji o druhé miesto tabuľky Niké ligy Trnavu 2:1 a urobili tak dôležitý krok nielen k celkovému umiestneniu v tabuľke, no i k účasti v európskych klubových súťažiach v novej sezóne.



Zápas sa pre Žilinu začal sľubne, zverenci Michala Ščasného otvorili duel aktívne, no znovu doplácali na slabú efektivitu, reagoval na to aj žilinský tréner po zápase: „Chalani podali výborný výkon vo vysokom tempe, znovu sme však neboli dostatočne kvalitní v zakončení, v tomto musíme pridať. Hráči si však zaslúžia môj obdiv, otočili sme dnes ťažký zápas a tešíme sa z prvej jarnej výhry na domácom trávniku.“



Po sľubnom úvode prišla žltá karta Tomáša Hubočana po faule na Mareka Ujlakyho, následne Roman Procházka premenil nariadený pokutový kop. Ščasnému urobila žltá karta pre skúseného matadora žilinskej defenzívy vrásky na čele: „O týždeň nás čaká náročný súboj proti Slovanu na jeho trávniku, dnes je už jasné, že Tomáš nám bude chýbať pre päť žltých kariet, budeme musieť obranu nejako zlepiť. Včera nám navyše vypadol pre zdravotné problémy Adama Drame. V Bratislave nás teda nečaká nič jednoduché,“ povzdychol si Čech na žilinskej lavičke a dodal: „Rozhodne sa však pôjdeme pobiť o dobrý výsledok, chýba nám jeden bod k istej účasti v pohárovej Európe, čo bol náš cieľ pred jarnou časťou súťaže.“



Vedenie Trnavy však nebolo dlhé, v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Adang a rovnaký hráč v 71. minúte dostal Žilinu do vedenia. Michal Ščasný na margo afrického útočníka podotkol: „Adang konečne pretavil svoje tréningové úsilie do gólov, som za to naozaj rád. Dnes odohral aj so Samom Ďatkom výborný zápas. Zo Sama mám špeciálnu radosť, pretože je výborný chlapec, skromný. Nedostával toľko príležitostí, ale teraz sa jednej chopil a zaklopal na dvere základnej zostavy.“



Na zvrat v zápase reagoval pred novinármi aj kapitán Trnavy Roman Procházka: „Sme veľmi sklamaní, dostali sme sa do vedenia. Veľká škoda, že sme do polčasu dostali gól, bolo to zlomové, také skúsené mužstvo ako my nemôže dostať takýto gól,“ a doplnil svoje myšlienky: „Vedeli sme, že Žilina bude hrať viac s loptou, ale nám dnes nevychádzali brejky a rýchlo sme strácali loptu, dnes sa nám to nedarilo a tlak MŠK narastal, čo vyústilo do druhého gólu.“ Spartak čaká v týždni finále Slovenského pohára, čo sa odzrkadlilo i na úvodnej zostave Trnavy v zápase. Procházka bol však sústredený na súboj pod Dubňom: „Ťažko povedať ako to vnímajú ostatní hráči, ale chceli sme sa sústrediť na tento zápas. Je to náročné, vieme čo nás vo štvrtok čaká, je to vrchol sezóny a musíme v tom zápase nechať všetko, musíme na tom trávniku aj umrieť.“



K finálne pohára sa vyjadril aj tréner Michal Gašparík, ktorý netajil sklamanie z výkonu niektorých hráčov, ktorí dostali v Žiline jeho dôveru: „Ukázalo sa, že keď nehráme v najsilnejšej zostave, tak je náš výkon o ničom a máme veľké problémy. Niektorí chalani vyzerali veľmi, veľmi slabo na trávniku, straty lôpt pred gólmi boli akoby hrali dorastenci. Do finále pohára dáme tých najlepších hráčov, ktorých máme zdravých a skúsime ho tretíkrát vyhrať.“ Trnavský kouč sa zamyslel i nad celkovým umiestnením tímu v tabuľke: „Gratulujem Žiline k druhému miestu, my sa musíme pozerať aj na Dunajskú Stredu, pretože štyri body, ktoré stráca na nás DAC sú menej ako päť, ktoré my strácame na Žilinu. Platí, že keď nemáme všetkých hráčov zdravých, tak nemáme kvalitu na to umiestnenie, o ktoré chceme hrať. Hráči nám robia gólové chyby a to sa odzrkadľuje aj v defenzíve, ktorú sme mali doteraz výbornú.“ Zostavu na finále chce mať 43-ročný odchovanec trnavského futbalu jasnú už v pondelok, ale bude musieť ešte mnoho vecí zvažovať. „Hráči mi dnes nepomohli, mám viacero otáznikov, ktoré potrebujem vyriešiť tak, aby sme vyhrali,“ uzavrel bývalý kreatívny stredopoliar.