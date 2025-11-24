< sekcia Šport
Žilina, Slovan a ďalší sa zapoja do kampane proti násiliu na ženách
Vlci Žilina sa už šiesty rok pridávajú k aktivitám, ktoré majú pomôcť v boji proti násiliu páchanému na ženách.
Autor TASR
Žilina 24. novembra (TASR) - Slovenské hokejové kluby naprieč súťažami sa zapoja do kampane „Zastavme násilie na ženách“. Hokejisti Žiliny a bratislavského Slovana v utorkovej dohrávke 18. kola Tipsport ligy vyjadria svoj postoj oranžovou farbou na tvári.
Vlci Žilina sa už šiesty rok pridávajú k aktivitám, ktoré majú pomôcť v boji proti násiliu páchanému na ženách. V kampani „Zastavme násilie na ženách“ sa tento rok spojili v rámci Žilinského kraja naprieč súťažami aj s MHA Martin z druhej najvyššej a MHK Dolný Kubín z tretej najvyššej slovenskej súťaže.
Zverenci Milana Bartoviča v rámci kampane nastúpia v utorok s nakreslenými oranžovými znakmi pod okom, symbolizujúcimi monokle. Rovnako pomaľovanú tvár budú mať aj hostia z Bratislavy. Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách si od roku 1999 pripomíname každoročne práve 25. novembra. Martinčania kampaň podporia aktivitami v rámci stredajšieho súboja proti HK Detva, Dolný Kubín sa pridá v sobotu v zápase proti MHK Kežmarok. Celosvetová aktivizačná kampaň proti násiliu páchanom na ženách „Orange the World“ potrvá až do 10. decembra.
„Sme radi, že sa téma medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách ujala medzi klubmi. Spolu s nami sa k iniciatíve pridal aj náš súper HC Slovan Bratislava, čo nás teší. Jeho hráči taktiež nastúpia na zápas so symbolickým šrámom pod okom, čím chceme ešte viac upozorniť a povedať jasné nie násiliu páchanému na ženách. Tento ročník je ešte zaujímavejší tým, že sa k nám pripájajú aj kluby z nižších líg - MHA Martin a MHK Dolný Kubín, s ktorými dokonca budeme počas kampane nosiť na prilbách jednotný vizuál oranžových nálepiek odkazujúci na 16-dňovú kampaň,“ povedal Dávid Košút, marketingový manažér Vlci Žilina.
Vlci Žilina sa rozhodli svojimi aktivitami v rámci kampane „Zastavme násilie na ženách“ upriamiť pozornosť na centrum Náruč. To sa najmä v žilinskom regióne a na Kysuciach už viac ako 20 rokov venuje podpore obetí domáceho násilia.
