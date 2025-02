Žilina stratila ďalšie cenné body, Radványi: Najcennejšie víťazstvo

Zlaté Moravce 26. februára (TASR) - Utorková dohrávka 20. kola futbalovej Niké ligy priniesla Komárnu jeden z najcennejších výsledkov od postupu do najvyššej súťaže. Víťazstvo 1:0 nad MŠK Žilina znamená, že si nováčik výrazne polepšil v boji o záchranu, do ktorého je aktuálne priamo namočených až pätica klubov. Žilina naproti tomu opäť doplatila na efektivitu a v naháňačke s lídrom tabuľky Slovanom Bratislava stratila ďalšie body.



Komárno vyťažilo z minima maximum, po jedinom presnom zásahu Martina Šimka v 17. minúte prečkalo celý druhý polčas v oslabení a po dvoch stretnutiach sa opäť naplno dočkalo plného bodového zisku. "Je to druhý tím ligy. Vedeli sme, že sú veľmi silní. Pre Komárno je to najcennejšie víťazstvo. Hráči hrali obetavo, stredoví hráči odvádzali veľmi dobrú robotu. Keď prišla centrovaná lopta, tak Šimko a Pillár kraľovali vo vzduchu. Myslím si, že sme veľmi dobre dostupovali k hráčom a vykrývali sme priestory. Žilinčania mali nejaké strely a svoje šance, ale mali sme šťastie, aby sme zápas vyhrali," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii domáci tréner Mikuláš Radványi. Jeho tím je ôsmy so štvorbodovým náskokom pred Banskou Bystricou, ktorá uzatvára pelotón.



Žilina už má síce istotu účasti v súbojoch o titul, ale záver jesene a začiatok jari ju nezastihol v najlepšom výsledkovom rozpoložení. V štvrtom stretnutí v rade sa jej nepodarilo vyhrať, v krátkom slede nevyužila možnosť bodovo sa priblížiť prvému Slovanu Bratislava. Na "belasých" stráca pred posledným kolom základnej časti sedem bodov. "Keď sa vrátim k zápasu s Dunajskou Stredou a k tomuto stretnutiu, tak je to o našej robote a trpezlivosti. Ja osobne určite nebudem dávať hlavu dole, to poviem aj hráčom, pretože ochota tam bola. Chceme to zdokonaľovať, aby prišlo to, čo bolo s takou ľahkosťou na jeseň. Nehovoril by som určite o kríze. Verím, že sa to v najbližšom zápase otočí," uviedol kouč MŠK Michal Ščasný.



Nováčik Niké ligy si prešiel v uplynulom období náročným obdobím. Spomínali sa jeho finančné problémy a menej skúseností v porovnaní s ligovými konkurentmi, avšak úspech nad Žilinou môže byť dobrým signálom v boji o zotrvanie v najvyššej súťaži. "Keď sa pozriete na tabuľku, tak sme na ôsmom mieste, ale po sobote môžeme byť na jedenástom, takže je to vyrovnané. Po zápase so Skalicou som povedal, že každý bod sa ráta, keď hráte o záchranu. Počítam s tým, že 35 bodov bude stačiť, tak po tomto zápase potrebujeme 14 bodov z 11 zápasov," vyhlásil Radványi.



Jeho zverencov najbližšie čaká zápas s Podbrezovou, Žilina sa predstaví proti Banskej Bystrici.