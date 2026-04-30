Štvrtok 30. apríl 2026
Žilina tretím klubom s domácim finále, Košice chcú historickú trofej

Na snímke hráči Žiliny sa radujú z víťazstva po skončení odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina v utorok 14. apríla 2026 v Podbrezovej. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Tímy zabojujú o miestenku do 1. predkola Európskej ligy v sezóne 2026/27.

Autor TASR
Žilina 30. apríla (TASR) - Tretí klub v ére samostatnosti bude hrať finále Slovenského pohára (Slovnaft Cupu) na domácej pôde. V tejto sezóne je to Žilina, ktorá v piatok 1. mája o 16.00 privíta hráčov FC Košice. Tímy zabojujú nielen o možnosť jedinej trofeje v prebiehajúcom ročníku, ale aj miestenku do 1. predkola Európskej ligy v sezóne 2026/27.

Finále pohára sa hrá na jeden zápas a je tak nevyspytateľné, no v pozícii favorita sú práve domáci. Hrajú náročnejšiu časť nadstavby s kvalitnejšími súpermi v skupine o titul a zo zisku pohára sa už tešili v roku 2012 – vtedy bol súčasťou mužstva aj Vladimíra Leitner, ktorý v súčasnosti pôsobí u „šošonov“ ako tímový manažér. Košičania nadväzujú na odkaz tradičného klubu, ten súčasný však vznikol v roku 2018 a žiadnu významnejšiu trofej zatiaľ nezískal.

Zaujímavý bude trénerský súboj medzi Pavlom Staňom a Petrom Černákom. Pred piatimi rokmi viedol Žilinu prvý menovaný, Černák bol asistent a o pohár prišli vo finále na Tehelnom poli v prospech Slovana. Staňo sa vrátil do Žiliny v júli 2025 a vedie ju tak celú sezónu, Černák sa stal v novembri dočasným koučom a ako hlavný je na lavičke od decembra. Dvojica tak proti sebe stála v prebiehajúcom ročníku len raz, a to pri februárovej remíze 2:2 v Košiciach. Doma zdolali v októbri „šošoni“ súpera z východu 4:1.

„Pre FC Košice je finále Slovnaft Cupu určite historickým momentom. Tento klub budujeme osem rokov a finále SP je naozaj veľkou príležitosťou ukázať, že cesta bola správa. Veľmi si vážime podporu fanúšikov a to, aké obrovské množstvo s nami ide na zápas. Favoritom je Žilina, ale hrá sa na jeden duel, všetko je otvorené, naši hráči sú skúsení a vidia v tomto zápase príležitosť zabojovať,“ povedal prezident košického klubu Dušan Trnka. Žilina má na konte v ére samostatnosti okrem pohára aj sedem titulov a do Európy by sa mohla dostať v prípade prehry aj cez top 3 v lige. Naposledy však prehrala 1:3 v Dunajskej Strede a momentálne je v rámci tabuľky mimo postupových pozícii. Baráž sa pritom bude hrať len v prípade jej triumfu. „Myslím si, že sme k zápasu pristúpili s vedomím, že výsledok bude taký, aký bude, ale stále máme o čo hrať a čo zlepšovať. Zároveň si uvedomujeme, že pohárový zápas je výnimočný, a budeme sa naň plne sústrediť. Pred týmto zápasom sme mali určité pochybnosti o zdravotnom stave niektorých hráčov, preto sme dnes nenastúpili úplne v najsilnejšom zložení. Pohárový zápas však bude úplne iný. Je možné, že doň pôjdeme v plnej zostave, a tým pádom to môže byť z našej strany celkom odlišné stretnutie,“ povedal tréner Staňo na tlačovej konferencii po sobotnej prehre v Dunajskej Strede. Okrem jeho tímu zažili výhodu domáceho prostredia vo finále doposiaľ Slovan (2020 - 2022) a Trnava (2023). V týchto štyroch prípadoch sa domáci netešili len raz, a to po triumfe Spartaka na Tehelnom poli (2:1 pp) pred štyrmi rokmi.



finále Slovenského pohára - Slovnaft cupu:

piatok, 1. mája:

MŠK Žilina - FC Košice /16.00, Štadión pod Dubňom, rozhodujú: Kráľovič - Štrbo, Zemko/



Cesta MŠK Žilina do finále Slovenského pohára 2026:

2. kolo: Spartak Vysoká - MŠK Žilina 1:7

3. kolo: Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8

4. kolo - MŠK Senec - MŠK Žilina 0:1

osemfinále: MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1

štvrťfinále: MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0

semifinále: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0, 1:1



Cesta FC Košice do finále Slovenského pohára 2026:

2. kolo: Kendice - FC Košice 0:5

3. kolo: MŠK Spišské Podhradie - FC Košice 1:7

4. kolo: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Košice 2:4

osemfinále: Ružomberok - FC Košice 2:4

štvrťfinále: FC Košice - DAC Dunajská Streda 4:0

semifinále: 1. FC Tatran Prešov - FC Košice 2:2, 1:2 pp
