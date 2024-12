Žilina uspela aj v Bystrici, Babka: V šatni je správna chémia

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) - Hokejisti Žiliny vyhrali v dohrávke 18. kola Tipos extraligy na ľade Banskej Bystrice 4:3 po predĺžení a zapísali si na svoje konto tretiu výhru v rade. Zdolali pritom trojicu ťažkých súperov z vrchnej šestky tabuľky – Košice, Slovan a Banskú Bystricu. Razom sa tak vyšvihli na siedmu priečku v tabuľke.



Pod Urpínom hostia otočili nepriaznivý stav z prvej tretiny z 1:2 na 3:2. Oba góly dal na začiatku stredného dejstva Miroslav Mucha. Neskrýval tak v mix zóne pred médiami spokojnosť. "Určite sme všetci spokojní. Veľmi ťažko sa hrá v Banskej Bystrici, takže o to sme radšej, že sa nám to podarilo ukončiť víťazne. Musíme pokračovať a hrať náš hokej. V druhej tretine to boli z našej strany dôležité momenty, ale škoda, že sme vedenie neudržali a nešli z Bystrice s plným ziskom. Ešte sa mi nepodarilo skórovať takto dvakrát rýchlo po sebe, mal som ťažší začiatok sezóny, takže som rád, že mi to tam teraz padlo."



Krídelníka prvej žilinskej formácie teší aj forma mužstva: "Je aktuálne dobrá, v kabíne vládne pozitívna atmosféra. Musíme ďalej makať a verím, že v tabuľke začneme stúpať nahor." Podobne to vidí aj asistent trénera Žiliny Daniel Babka: "Mužstvo teraz šliape, panuje dobrá nálada a aj správna chémia je v šatni.“



Banskobystričania z uplynulých štyroch duelov prehrali tri, avšak druhý zápas po sebe doma bodovali. Vďaka tomu si držia stále tretiu priečku v tabuľke. "Bol to náročný zápas so Žilinou. Mrzí nás, že sme v predĺžení dostali gól. Žilina hrá teraz dobrý hokej, hrá sa proti nej veľmi ťažko, ale sme radi aspoň za ten bodík. V druhej tretine sme inkasovali rýchle góly, neustrážili sme si začiatok, škoda toho. Nič sa nedá robiť, musíme sa z toho poučiť. Je pred nami ešte veľa zápasov, ktoré musíme zvládať. Snažíme sa ísť do každej tretiny na sto percent, každú tretinu hrať rovnako. Možno to vyznie tak, že druhé tretiny nám nejdú, ale určite to neberieme nejako tragicky. Sú aj také zápasy. Musíme sa z toho poučiť a vrátiť na víťaznú vlnu," uviedol po prehre strelec vyrovnávajúceho gólu Bystričanov na 3:3 Dávid Šoltés.



Aj tréner tímu spod Urpína Vladimír Országh musel priznať, že jeho zverenci upúšťajú od vecí, ktoré ich dostali na vrchné pozície v tabuľke. Otvorene pomenoval príčiny: "Prvé tri - štyri striedania v druhej tretine nás akoby zmrazili, dostali sme dva góly, ešte ďalší nebol uznaný, potom sa to nejakým spôsobom tiahlo celú tretinu. Ale my sa z toho musíme oklepať, dostaneme dva góly, ale okej, je to hokej, nemôžeme byť zarazení do konca zápasu. Dve tretiny sme nerobili veci, ktoré sme mali robiť a zdobili nás predtým. Ale to nebol len tento zápas. To sú posledné zápasy, keď my upúšťame od toho, čo nás dostalo do tých pozícií, kde momentálne sme. My sa jednoducho musíme vrátiť naspäť a robiť to, čo sme robili predtým. Liga je vyrovnaná. Tak ako sme dnes niekde vyššie, tak o tri týždne môžeme byť úplne niekde inde.“