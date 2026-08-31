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Žilina uspela v Trnave, Veselý: Zápas sa musel divákom páčiť
Žilina udrela na Štadióne Antona Malatinského hneď z prvej šance zápasu, keď Pališčák vysunul Faška, ten využil pošmyknutie križujúceho Saba a sám pred Vantrubom pohodlne skóroval.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Niké ligy. Doma podľahli Žiline 1:3 a uvoľnili prvé miesto v tabuľke Dunajskej Strede.
Žilina udrela na Štadióne Antona Malatinského hneď z prvej šance zápasu, keď Pališčák vysunul Faška, ten využil pošmyknutie križujúceho Saba a sám pred Vantrubom pohodlne skóroval. „Andeli“ odpovedali vzápätí, akciu potiahol Laušič, Trello posunul z prvej na Kudličku, ktorý telom pretlačil Okála a v záklone pohotovo skóroval.
Po polhodine hry zachytili hostia nepresnú rozohrávku domácich, Faško
vyslal do kontry Iľka, ktorý si neatakovaný pripravil strelu a z hranice šestnástky trafil po zemi k žrdi – 1:2. V 58. minúte sa Žilinčania postupným útokom dostali poľahky až do trnavskej šestnástky a Iľko umiestnenou strelou k vzdialenejšej žrdi pridal tretí gól žlto-zelených.
Žilina udrela na Štadióne Antona Malatinského hneď z prvej šance zápasu, keď Pališčák vysunul Faška, ten využil pošmyknutie križujúceho Saba a sám pred Vantrubom pohodlne skóroval. „Andeli“ odpovedali vzápätí, akciu potiahol Laušič, Trello posunul z prvej na Kudličku, ktorý telom pretlačil Okála a v záklone pohotovo skóroval.
Po polhodine hry zachytili hostia nepresnú rozohrávku domácich, Faško
vyslal do kontry Iľka, ktorý si neatakovaný pripravil strelu a z hranice šestnástky trafil po zemi k žrdi – 1:2. V 58. minúte sa Žilinčania postupným útokom dostali poľahky až do trnavskej šestnástky a Iľko umiestnenou strelou k vzdialenejšej žrdi pridal tretí gól žlto-zelených.
Niké liga - 6. kolo:
FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko, ŽK: Koštrna, Bukovský – Narimanidze, Káčer, rozhodovali: Dohál – Hancko, Poláček, 7557 divákov.
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo (59. Mensah), Ujlaky, Carrión – Laušič, Begala – Kudlička (74. Bukovský), Moiscrapišvili (59. Wildeboer), Trello (64. Azango) – Chorcheli (64. Mehmeti).
Žilina: Šípoš – Pališčák, Narimanidze, Okál – Hranica (74. Ďatko), Káčer (87. Adang), Bzdyl, Bari – Faško (70. Florea), Homet (87. Roginič), Iľko (70. F. Kóša)
FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko, ŽK: Koštrna, Bukovský – Narimanidze, Káčer, rozhodovali: Dohál – Hancko, Poláček, 7557 divákov.
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo (59. Mensah), Ujlaky, Carrión – Laušič, Begala – Kudlička (74. Bukovský), Moiscrapišvili (59. Wildeboer), Trello (64. Azango) – Chorcheli (64. Mehmeti).
Žilina: Šípoš – Pališčák, Narimanidze, Okál – Hranica (74. Ďatko), Káčer (87. Adang), Bzdyl, Bari – Faško (70. Florea), Homet (87. Roginič), Iľko (70. F. Kóša)
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Ťažký zápas, myslím si, že divákom sa páčil, bolo to dosť hore – dole. Stál proti nám organizovaný súper, ale do situácií sme ho nepúšťali. Vedeli sme, v čom sú silní. Vzadu sme to ustáli a situácie, ktoré sa nám naskytli, sme využili. Z výsledku sa tešíme.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, ale tím ukázal dobrý postoj. Mali sme veľmi dobré futbalové pasáže, no dnes to bolo o efektivite pred bránkou, to bolo kľúčové. Dva góly sme dostali po protiútokoch, boli lacnejšie. Tiež sme mali šance vyrovnať na 2:2, nanešťastie, sme ich nepremenili. V druhom polčase sme urobili zopár zmien, ale neboli úspešné. Po treťom góle to bolo pre nás už náročné. Ďalej sme bojovali, ale už to nestačilo.“
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Ťažký zápas, myslím si, že divákom sa páčil, bolo to dosť hore – dole. Stál proti nám organizovaný súper, ale do situácií sme ho nepúšťali. Vedeli sme, v čom sú silní. Vzadu sme to ustáli a situácie, ktoré sa nám naskytli, sme využili. Z výsledku sa tešíme.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, ale tím ukázal dobrý postoj. Mali sme veľmi dobré futbalové pasáže, no dnes to bolo o efektivite pred bránkou, to bolo kľúčové. Dva góly sme dostali po protiútokoch, boli lacnejšie. Tiež sme mali šance vyrovnať na 2:2, nanešťastie, sme ich nepremenili. V druhom polčase sme urobili zopár zmien, ale neboli úspešné. Po treťom góle to bolo pre nás už náročné. Ďalej sme bojovali, ale už to nestačilo.“