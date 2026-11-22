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Žilina v derby porazila nováčika, Traoré sa odvďačil lahôdkami
Oba góly „šošonov“ padli po centrovaných loptách Marcusa Traorého.
Autor TASR
Žilina 22. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 15. kole futbalovej Niké ligy v derby nad odvekým rivalom z Banskej Bystrice 2:0. Oba góly „šošonov“ padli po centrovaných loptách Marcusa Traorého.
Žilina nastúpila do zápasu s viacerými zmenami v zostave – v stopérskej trojici zaskakoval chorvátsky univerzál Marko Roginič, na ľavej strane obrany nahradil zraneného Krisztiána Bariho 19-ročný futbalista z Pobrežia Slonoviny Marcus Traoré. Pre mnohých možno neznámy hráč je pod Dubňom už druhú sezónu a zdá sa, že skauting Žiliny opäť našiel klenot.
Zápas bol najmä v prvom polčase o príkladnej taktike a defenzíve v podaní Dukly Banská Bystrica. „Vieme o kvalitách Žiliny i jej hráčov, snažili sme sa postaviť odvážny herný plán, ktorý sa zakladal na pozornej defenzíve a rýchlom využití brejkových situácií. To sa nám však nedarilo tak ako sme chceli,“ povzdychol si na úvod tlačovej konferencie po zápase kormidelník hostí Daniel Valach a pokračoval: „Náš výkon zniesol isté kritériá, zlepšenie hry prišlo, ale chýba nám agresivita a najmä kvalita v poslednej tretine ihriska, rovnako musíme popracovať na bežeckých výkonoch. Práve tie boli dnes kľúčom k výhre Žiliny, súperovi gratulujem ku trom bodom.“
Skóre zápasu sa menilo až po 10 minútach druhého polčasu. Obranca Traoré oslávil nedávno 19 rokov a po zranení Bariho dostal od trénera Vladimíra Veselého dôveru, ktorú náležite využiť. Z ľavej strany poslal presný center na nohu španielského útočníka Daniho Hometa a ten mieril presne. „Veľmi sa teším, že som dostal možnosť nastúpiť od úvodných minút. Vážim si túto šancu, dodá mi sebavedomie a pomôže aj po psychickej stránke, keďže doteraz som pri skvelej hrajúcom Krisztiánovi Barim príliš šancí nedostával,“ vyznal sa z pocitov mladý obranca a doplnil svoje myšlienky: „Získali sme dôležité víťazstvo, nebudeme sa však tešiť dlho, už v utorok nás čaká dôležitý pohárový zápas.“
Druhý gól Žiliny začal rovnako u Traorého, ktorého center sa odrazil ku striedajúcemu Františkovi Kóšovi. Mladý útočník Žiliny v jasnej pozícii nezaváhal a mieril presne. „Som rád, že som dopomohol k víťazstvu, hoci nebolo jednoduché. Súper bol kompaktný a bolo náročné prelomiť jeho defenzívu. V druhom polčase sme boli trpezliví a góly nám boli odmenou,“ odfúkol si po zápase mládežnícky reprezentant Slovenska Kóša.
Brankár Dukly Lukáš Hroššo v zápase zlikvidoval niekoľko dobrých šancí Žiliny, tú najväčšiu zmaril poľskému futbalistovi Fabianovi Bzdylovi. „Fabiana poznám ešte z čias v Cracovii Krakow, kam prišiel ako 16-ročný futbalista. Už vtedy sme všetci videli, že má potenciál na to, aby sa stal hviezdou. Gratulujem Žiline, že dokázala takéhoto hráča podpísať, ale viem, že tu má ideálny priestor pre svoj optimálny rast. To, že Fabiana poznám, som využil práve pri jeho šanci, kedy som mu otvoril kúsok priestoru a podarilo sa mi jeho zakončenie vyraziť,“ pousmial sa po zápase skúsený brankár a následne pokračoval v kritickejšom tóne: „Nehráme vôbec zlý futbal, práve naopak, chýba nám však agresivita v osobných súbojoch v momentoch, kedy je to potrebné. Dnes to však bol výkon, na ktorom môžeme stavať a verím, že body prídu, najmä v zápasoch v domácom prostredí.“
Žilina sa teda tešila z výhry 2:0, pretože gól Michala Ďuriša po peknej spolupráci s Jakubom Považancom neplatil pre postavenie mimo hru. Práve čisté konto Dávida Šípoša veľmi potešilo žilinského lodivoda Vladimíra Veselého: „Do zápasu sme vstúpili trochu pomalšie, aj vplyvom súpera, ktorý nám výborne zatváral priestory. Po zmene strán sme si vytvorili viac šancí a dali dve pekné góly. Teší má výkon defenzívy, zadná trojica zápas zvládla veľmi dobre. Rovnako ma potešil Traoré, ktorý ukázal svoje silné stránky a verím, že bude ďalej výrazné rásť.“
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže tretie miesto so ziskom 31 bodov. Zverencov Veselého čaká v utorok zápas osemfinále Slovnaft Cupu, v ktorom na domácom trávniku privítajú MFK Ružomberok. V lige cestujú Žilinčania v sobotu do Komárna. Banskej Bystrici patrí v tabuľke Niké ligy ôsme miesto so ziskom 14 bodov, zverenci Valacha privítajú v ďalšom ligovom kole na domácom trávniku Ružomberok.
Žilina nastúpila do zápasu s viacerými zmenami v zostave – v stopérskej trojici zaskakoval chorvátsky univerzál Marko Roginič, na ľavej strane obrany nahradil zraneného Krisztiána Bariho 19-ročný futbalista z Pobrežia Slonoviny Marcus Traoré. Pre mnohých možno neznámy hráč je pod Dubňom už druhú sezónu a zdá sa, že skauting Žiliny opäť našiel klenot.
Zápas bol najmä v prvom polčase o príkladnej taktike a defenzíve v podaní Dukly Banská Bystrica. „Vieme o kvalitách Žiliny i jej hráčov, snažili sme sa postaviť odvážny herný plán, ktorý sa zakladal na pozornej defenzíve a rýchlom využití brejkových situácií. To sa nám však nedarilo tak ako sme chceli,“ povzdychol si na úvod tlačovej konferencie po zápase kormidelník hostí Daniel Valach a pokračoval: „Náš výkon zniesol isté kritériá, zlepšenie hry prišlo, ale chýba nám agresivita a najmä kvalita v poslednej tretine ihriska, rovnako musíme popracovať na bežeckých výkonoch. Práve tie boli dnes kľúčom k výhre Žiliny, súperovi gratulujem ku trom bodom.“
Skóre zápasu sa menilo až po 10 minútach druhého polčasu. Obranca Traoré oslávil nedávno 19 rokov a po zranení Bariho dostal od trénera Vladimíra Veselého dôveru, ktorú náležite využiť. Z ľavej strany poslal presný center na nohu španielského útočníka Daniho Hometa a ten mieril presne. „Veľmi sa teším, že som dostal možnosť nastúpiť od úvodných minút. Vážim si túto šancu, dodá mi sebavedomie a pomôže aj po psychickej stránke, keďže doteraz som pri skvelej hrajúcom Krisztiánovi Barim príliš šancí nedostával,“ vyznal sa z pocitov mladý obranca a doplnil svoje myšlienky: „Získali sme dôležité víťazstvo, nebudeme sa však tešiť dlho, už v utorok nás čaká dôležitý pohárový zápas.“
Druhý gól Žiliny začal rovnako u Traorého, ktorého center sa odrazil ku striedajúcemu Františkovi Kóšovi. Mladý útočník Žiliny v jasnej pozícii nezaváhal a mieril presne. „Som rád, že som dopomohol k víťazstvu, hoci nebolo jednoduché. Súper bol kompaktný a bolo náročné prelomiť jeho defenzívu. V druhom polčase sme boli trpezliví a góly nám boli odmenou,“ odfúkol si po zápase mládežnícky reprezentant Slovenska Kóša.
Brankár Dukly Lukáš Hroššo v zápase zlikvidoval niekoľko dobrých šancí Žiliny, tú najväčšiu zmaril poľskému futbalistovi Fabianovi Bzdylovi. „Fabiana poznám ešte z čias v Cracovii Krakow, kam prišiel ako 16-ročný futbalista. Už vtedy sme všetci videli, že má potenciál na to, aby sa stal hviezdou. Gratulujem Žiline, že dokázala takéhoto hráča podpísať, ale viem, že tu má ideálny priestor pre svoj optimálny rast. To, že Fabiana poznám, som využil práve pri jeho šanci, kedy som mu otvoril kúsok priestoru a podarilo sa mi jeho zakončenie vyraziť,“ pousmial sa po zápase skúsený brankár a následne pokračoval v kritickejšom tóne: „Nehráme vôbec zlý futbal, práve naopak, chýba nám však agresivita v osobných súbojoch v momentoch, kedy je to potrebné. Dnes to však bol výkon, na ktorom môžeme stavať a verím, že body prídu, najmä v zápasoch v domácom prostredí.“
Žilina sa teda tešila z výhry 2:0, pretože gól Michala Ďuriša po peknej spolupráci s Jakubom Považancom neplatil pre postavenie mimo hru. Práve čisté konto Dávida Šípoša veľmi potešilo žilinského lodivoda Vladimíra Veselého: „Do zápasu sme vstúpili trochu pomalšie, aj vplyvom súpera, ktorý nám výborne zatváral priestory. Po zmene strán sme si vytvorili viac šancí a dali dve pekné góly. Teší má výkon defenzívy, zadná trojica zápas zvládla veľmi dobre. Rovnako ma potešil Traoré, ktorý ukázal svoje silné stránky a verím, že bude ďalej výrazné rásť.“
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže tretie miesto so ziskom 31 bodov. Zverencov Veselého čaká v utorok zápas osemfinále Slovnaft Cupu, v ktorom na domácom trávniku privítajú MFK Ružomberok. V lige cestujú Žilinčania v sobotu do Komárna. Banskej Bystrici patrí v tabuľke Niké ligy ôsme miesto so ziskom 14 bodov, zverenci Valacha privítajú v ďalšom ligovom kole na domácom trávniku Ružomberok.