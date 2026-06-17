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Žilina v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy proti Pafosu

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Na snímke futbalisti MŠK Žilina počas prvého tréningu na začiatku letnej prípravy futbalového klubu MŠK Žilina na novú sezónu 2026 - 2027 v Žiline v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Autor TASR
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Nyon 17. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina narazia v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy 2026/2027 na cyperský Pafos FC. Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na pôde súpera, o týždeň neskôr ho môžu privítať na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v 1. predkole, ktoré sa uskutoční 9. a 16. júla. Vyzvú v ňom HNK Hajduk Split z Chorvátska. Pre potreby žrebu 2. predkola boli kluby rozdelené do jednej desaťčlennej a jednej osemčlennej skupiny, v oboch prípadoch bola polovica tímov nasadená a polovica nenasadená. „Šošoni“ či Hajduk mohli za možného súpera dostať aj portugalskú Benficu Lisabon, grécky PAOK Solún a izraelský Maccabi Tel Aviv FC.

Víťazi deviatich dvojzápasov postúpia do 3. predkola Európskej ligy, zdolané tímy sa predstavia v 3. predkole Konferenčnej ligy.



dvojice 2. predkola EL:

Hammarby IF - RSC Anderlecht

Karabach FK/Vestri - CSKA Sofia/Derry City FC

Tromsö IL - FC Viktoria Plzeň

FC Twente - FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť

Besiktas JK - FC Midtjylland

HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - Pafos FC

FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - Maccabi Tel Aviv FC

FC St. Gallen 1879 - Benfica Lisabon

FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - PAOK Solún



vizitka možného súpera MŠK Žilina v 2. predkole EL 2026/2027:

celé meno: Pafos Football Club

rok založenia: 2014

štadión: Štadión Steliosa Kyriakidesa

kapacita: 9394 divákov

tréner: Ricardo Sa Pinto

klubové farby: modrá, tmavomodrá, biela

najväčšie úspechy: cyperský šampión, dvojnásobný víťaz Cyperského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026



ďalšie termíny:

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta



žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra

4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra

6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára

8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 18. a 25. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 11. a 18. marca

štvrťfinále: 8. a 15. apríla

semifinále: 29. apríla a 6. mája

finále: 26. mája (Frankfurt)



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