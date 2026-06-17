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Žilina v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy proti Pafosu
Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Autor TASR
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Nyon 17. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina narazia v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy 2026/2027 na cyperský Pafos FC. Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na pôde súpera, o týždeň neskôr ho môžu privítať na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v 1. predkole, ktoré sa uskutoční 9. a 16. júla. Vyzvú v ňom HNK Hajduk Split z Chorvátska. Pre potreby žrebu 2. predkola boli kluby rozdelené do jednej desaťčlennej a jednej osemčlennej skupiny, v oboch prípadoch bola polovica tímov nasadená a polovica nenasadená. „Šošoni“ či Hajduk mohli za možného súpera dostať aj portugalskú Benficu Lisabon, grécky PAOK Solún a izraelský Maccabi Tel Aviv FC.
Víťazi deviatich dvojzápasov postúpia do 3. predkola Európskej ligy, zdolané tímy sa predstavia v 3. predkole Konferenčnej ligy.
Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v 1. predkole, ktoré sa uskutoční 9. a 16. júla. Vyzvú v ňom HNK Hajduk Split z Chorvátska. Pre potreby žrebu 2. predkola boli kluby rozdelené do jednej desaťčlennej a jednej osemčlennej skupiny, v oboch prípadoch bola polovica tímov nasadená a polovica nenasadená. „Šošoni“ či Hajduk mohli za možného súpera dostať aj portugalskú Benficu Lisabon, grécky PAOK Solún a izraelský Maccabi Tel Aviv FC.
Víťazi deviatich dvojzápasov postúpia do 3. predkola Európskej ligy, zdolané tímy sa predstavia v 3. predkole Konferenčnej ligy.
dvojice 2. predkola EL:
Hammarby IF - RSC Anderlecht
Karabach FK/Vestri - CSKA Sofia/Derry City FC
Tromsö IL - FC Viktoria Plzeň
FC Twente - FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť
Besiktas JK - FC Midtjylland
HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - Pafos FC
FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - Maccabi Tel Aviv FC
FC St. Gallen 1879 - Benfica Lisabon
FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - PAOK Solún
vizitka možného súpera MŠK Žilina v 2. predkole EL 2026/2027:
celé meno: Pafos Football Club
rok založenia: 2014
štadión: Štadión Steliosa Kyriakidesa
kapacita: 9394 divákov
tréner: Ricardo Sa Pinto
klubové farby: modrá, tmavomodrá, biela
najväčšie úspechy: cyperský šampión, dvojnásobný víťaz Cyperského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026
ďalšie termíny:
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
Hammarby IF - RSC Anderlecht
Karabach FK/Vestri - CSKA Sofia/Derry City FC
Tromsö IL - FC Viktoria Plzeň
FC Twente - FK Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť
Besiktas JK - FC Midtjylland
HNK Hajduk Split/MŠK ŽILINA - Pafos FC
FC Šerif Tiraspoľ/NK Aluminij - Maccabi Tel Aviv FC
FC St. Gallen 1879 - Benfica Lisabon
FK Dynamo Kyjev/FC Universitatea Kluž - PAOK Solún
vizitka možného súpera MŠK Žilina v 2. predkole EL 2026/2027:
celé meno: Pafos Football Club
rok založenia: 2014
štadión: Štadión Steliosa Kyriakidesa
kapacita: 9394 divákov
tréner: Ricardo Sa Pinto
klubové farby: modrá, tmavomodrá, biela
najväčšie úspechy: cyperský šampión, dvojnásobný víťaz Cyperského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026
ďalšie termíny:
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené