Štvrtok 19. marec 2026
Žilina vedie vo štvrťfinálovej sérii nad Popradom 2:0

Žilina 19. marca (TASR) - Hokejisti Žiliny vedú vo štvrťfinálovej sérii Tipsport ligy nad HK Poprad 2:0. Vlci aj v druhom dueli play off využili výhodu domáceho ľadu a zvíťazili 4:1. Tretí zápas je na programe v nedeľu 22. marca v Poprade.

Poprad začal druhý súboj pod Dubňom výborne a v 6. minúte sa ujal vedenia gólom Tomáša Töröka. Žilina však zlepšila pohyb a kombináciu, odmenou jej bol vyrovnávajúci gól v 17. minúte z hokejky agilného Vašaša. Druhá tretina bola herne vyrovnaná, góly však dávali domáci hokejisti. Najskôr v 26. minúte skóroval Mucha a o štyri minúty neskôr sa presadil Ranford, ktorého puk si hostia tečovali do vlastnej bránky. Smolu Popradu v zápase podčiarkol v tretej tretine po skvelej aktivite Koyša s Balážom odrazený puk od korčule Hillebranda, ktorý skončil v sieti Parksa. Záver duelu ešte okorenila pästná výmena názorov viacerých hráčov.

Tipsport liga

štvrťfinále play off - 2. zápas /na 4 víťazstvá/

Vlci Žilina - HK Poprad 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 17. Vašaš (Korenčík, Galamboš), 26. Mucha (Chicoine, Walega), 30. Ranford (Korczak, Chicoine), 50. Koyš (Baláž) - 6. Török (Calof). Rozhodovali: Krajčík, Štefik - Gegáň, Kacej, vylúčení: 8:11, navyše Walega, Kotvan, Chicoine, Tkáč, Nemčík, Fereta, Nauš, Hillebrand - všetci 5+DKZ. presilovky a oslabenia: 2:1, 3089 divákov.

Zostavy:

Žilina: Rychlík - Gachulinec, Holenda, Chicoine, Korenčík, Miller, Kotvan, A. Bartovič, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Tkáč - Koyš, Galamboš, Vašaš - R. Dej, Baláž, Juščák.

Poprad: Parks - Nemčík, Fereta, Malina, Bodák, Lefebvre, Sproul, Renner, Kuľha - Výhonský, Kundrík, Vandas - A. Nauš, Hillebrand, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Majdan, Suchý, Šotek.

/stav série 2:0/




hlasy po zápase:

Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Sme radi, že sme oba domáce zápasy zvládli. Dnes to bol z oboch strán výborný hokej v skvelej atmosfére, zápas mal všetko čo mal mať. Naši chalani skvele bojovali, podporil ich výborným výkon v bránke Roman Rychlík.“

Ivan Droppa, asistent trénera Popradu: „Musíme si udržať emócie na uzde a hlavne musíme začať dávať góly. Séria sa sťahuje k nám do Popradu a my musíme tieto veci zlepšiť, zabrať a vrátiť sa do Žiliny.“
