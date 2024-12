Žilina vyhrala šláger jesene nad Slovanom

Žilina 8. decembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina triumfovali v šlágri jesene nad Slovanom a na lídra tabuľky strácajú už len bod. "Šošoni" zvíťazili v stretnutí 17. kola na domácom ihrisku 2:1 a aj druhýkrát v sezóne (5:0 na Tehelnom poli) zdolali svojho najväčšia rivala v boji o titul. Tréner domácich Michal Ščasný si cení triumf nad najlepším tímom na Slovensku. Podľa kouča "belasých" Vladimíra Weissa st. by remíza tímu svedčala viac, no asi si ju nezaslúžili.



"Výbuch emócií. Taký ťažký zápas zvládnuť gólom z poslednej minúte. O to lepšie, že Slovan nemal ako a kedy reagovať. Ceníme si výsledok, sme radi, že sme vyhrali s najlepším tímom na Slovensku. Cítil som z chalanov, že do poslednej minúty išli za víťazstvom, chceli ho zvládnuť, odmena prišla v úplnom závere. Bolo by alibistické hovoriť, že tabuľku nesledujeme. Fantastická atmosféra, ktorá tu ešte nebola. Právom bol tento zápas označovaný ako šláger jesene so všetkým, čo k tomu patrí. Pozeráme sa hlavne pod nás, udržali sme Trnavu na dištanc. Zvíťazili sme v uplynulých troch ťažkých dueloch a je pre nás záväzok to zvládnuť aj v Skalici," uviedol Ščasný pre oficiálnu webstránku klubu.



Žilinčania začali lepšie, viac držali loptu na svojich kopačkách. Dominik Takáč bol v úvodnej polhodine v permanencii trikrát, postupne kryl strely Adriána Kaprálika, Dávida Ďuriša a Jána Minárika. Záver polčasu bol nervózny, červenú kartu videl za úmyselný faul Marko Tolič, no hlavný rozhodca Filip Glova ju po vzhliadnutí videa napokon zmenil na žltú kartu.



Po zmene strán boli opäť aktívnejší domáci, v 47. minúte Eric Bile využil zaváhanie Kenana Bajriča s Kyriakosom Savvidisom a Takáčovi nedal šancu na úspešný zákrok. Slovan kontroval o osem minút neskôr, David Strelec našiel v šestnástke Cesara Blackmana a ten aj s kúskom šťastia prekonal Ľubomíra Belka. Zápas gradoval, o víťazstve Žiliny rozhodol v piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu Kristián Bari.



Podľa Belka bolo skvelé rozhodnúť zápas v závere: "Sme veľmi radi, navyše pred takouto kulisou sa hrá oveľa lepšie a vie to podporiť náš výkon. Museli sme si dávať pozor najmä na brejky Slovana. Inak to bolo o nás, diktovali sme hru a mali sme viac príležitostí na skórovanie. Osobne to pre mňa nebol jednoduchý zápas, pretože som nemal veľa práce. Išli sme za výhrou a napokon sa to vyplatilo. Celá Žilina je šťastná za tri body. Ideme ďalej a toto víťazstvo potrebujeme potvrdiť aj v ďalšom kole."



Slovan má zatiaľ na konte dve prehry a obe zaznamenal proti Žiline. V minulej sezóne mal po jesennej časti k dobru sedembodový náskok pred "Šošonmi", v tomto ročníku sľubuje boj o titul väčšiu drámu. "Gratulujem Žiline k víťazstvu, asi bola o ten gól lepšia, keďže sme nezvládli záver. Nebol to okulahodiaci futbal, ako som očakával od stretnutia dvoch najlepších ofenzív. Viac-menej na svojej emócii som zvolil zostavu, ktorá bola pozične úspešná s Midtjyllandom. Samozrejme, nastúpili niektorí iní hráči ako vtedy, no pozične sme chceli zvoliť to, čo proti dánskemu tímu, ktorý to vzadu tiež otvára v trojke ako Žilina. Nemali sme však taký dobrý pohyb. Zaostávali sme v agresivite bez lopty, po zmene strán sme hrali 1 na 1, čo bolo lepšie. Od úvodu sme však nemali ani takú útočnú kvalitu. Po vyrovnaní sme nezvládli záver, kde sme stratili ľahkú loptu a Žilina po vydarenom brejku rozhodla o svojom víťazstve. Prehru beriem viac-menej na seba. Niežeby dôvera, ktorú som niektorým dal, nebola oprávnená, no neboli to správne rozhodnutia. Aj keď sme boli na lavičke limitovaní po zbytočnom vylúčení Medveděva, a takéto chyby sa vám potom zrátajú. Pre ťažkosti s kolenom vypadol aj Kucka. Nie je to však výhovorka, tí, ktorí nastúpili, mali podať lepší výkon. Hráčom som hovoril, že je to veľmi dôležitý zápas, nie rozhodujúci, no že môže veľa napovedať. Remíza by nám zrejme svedčala viac, no asi sme si ju nezaslúžili," skonštatoval Weiss st. pre webstránku Slovana.



O jesennom majstrovi tak rozhodne 18. kolo, ktoré je na programe budúci víkend. Slovan v sobotu privíta Dunajskú Stredu a Žilina sa v nedeľu predstaví na ihrisku Skalice.