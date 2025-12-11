< sekcia Šport
Žilina vyradila Crvenu Zvezdu v mládežníckej Lige majstrov
Mladí futbalisti Žiliny prehrali v prvom zápase v Belehrade 1:3.
Autor TASR
Žilina 11. decembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina U19 zvíťazili v odvetnom zápase 3. kola majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov nad FK Crvena Zvezda Belehrad 2:0, v rozstrele zo značky pokutového kopu 7:6 a zaslúžene sa tak tešia z postupu do play off súťaže.
Mladí futbalisti Žiliny prehrali v prvom zápase v Belehrade 1:3 a do domácej odvety nastúpili s obrovským odhodlaním vyhrať a postúpiť. To bolo badať od prvej sekundy, Žilina dominovala a brankár hostí Savo Radanovič zažil pravé peklo pod Dubňom. Tréner MŠK Ivan Belák pred zápasom prízvukoval, že by bolo ideálne dať prvý gól čo najskôr, ten však prišiel až v 33. minúte – František Kóša vyzvŕtal obrancu súpera a peknou prihrávkou našiel Patrika Baleju, ktorý otvoril skóre zápasu.
„Sú to neuveriteľné emócie, bola to dráma až do úplného, pre nás šťastného konca,“ usmieval sa tesne po zápase strelec Baleja. Ten pridal aj druhý gól svojho tímu, v 69. minúte vyrobila obrana Zvezdy katastrofálnu chybu, lopta sa dostala pred bránku a pripravený ofenzívny žilinský hráč vyrovnal súčet dvojzápasu na 3:3. „Ak mám pravdu povedať, ja ani neviem ako sa mu tá lopta odrazila, som však nesmierne šťastný, že som dokázal skórovať. Dal som tri góly Crvenej Zvezde v dvoch zápasoch, veru, mohli by sme proti nim hrať častejšie,“ povedal strelecký líder B-tímu MŠK Žilina, ktorý pôsobí v druhej najvyššej seniorskej súťaži.
Do konca zápasu už tretí gól nepadol, hoci Žilinčania naň šance mali. V jedenástkovej lotérii sa napokon tešili mladí „šošoni“, keď Stručka v siedmej sérii svoj pokus premenil, no hosťujúci Ognjen Ivkovič mieril nad bránku Jakuba Jokla. Strelec víťaznej jedenástky Kristián Stručka po zápase povedal: „Dnes sme veľmi chceli vyhrať a postúpiť. Hnali nás dopredu fanúšikovia, boli sme od začiatku jasne lepším tímom. Zmazali sme dvojgólové manko, ale penalty sú vždy lotéria. Rozhodla sila kolektívu a individuálna kopacia technika. Dnes sme si dokázali, že rovnať sa môžeme s hocikým.“
Šťastím po zápase žiaril aj žilinský tréner Ivan Belák, ktorý má za sebou bohatú futbalovú kariéru v žilinskom drese. „Dnes bol na trávniku iba jeden tím, súpera sme prakticky do ničoho nepustili,“ povedal na úvod rozhovoru žilinský kouč a doplnil: „Komplet celý tím si dnes zaslúži absolútnu pochvalu, podali sme výborný, povedal by som až vynikajúci výkon. Dodržali sme presne veci, ktoré sme si povedali v šatni, dali sme dva góly, pri penaltách je to vždy lotéria, ale ukázala sa sila kolektívu a naša silná mentalita. Pomohli nám fanúšikovia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.“
Žreb jarného šestnásťfinálne je na programe v piatok, 12. decembra. Žilinu v ňom čakajú súperi ako Manchester City, Barcelona, Liverpool či PSG. Pod Dubňom sa tak mladí futbalisti tešia na silného súpera zvučného mena, plné tribúny a veria, že ich krásny príbeh bude úspešne pokračovať.
