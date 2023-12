Žilina zabojuje o postup v mládežníckej Lige majstrov proti Dortmundu

dvojice play off o osemfinále mládežníckej Ligy majstrov 2023/2024:



FC Bazilej 1893 - FC Bayern Mníchov



FK Partizan - SC Braga



Olympiacos Pireus - Inter Miláno



MŠK ŽILINA - Borussia Dortmund



FC Nantes - FC Sevilla



1. FSV Mainz 05 - FC Barcelona



FC Midtjylland - RB Lipsko



AZ Alkmaar - Atletico Madrid





program mládežníckej Ligy majstrov 2023/2024:



zápasy play off o osemfinále: 6. alebo 7. februára 2024



žreb vyraďovacej časti: 9. februára 2024



zápasy osemfinále: 27. alebo 28. februára 2024

Nyon 19. decembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina privítajú v 3. kole majstrovskej vety mládežníckej Ligy majstrov nemecký klub Borussia Dortmund. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Play off o osemfinále sa hrá na jeden zápas, ktorý sa uskutoční 6. alebo 7. februára pod Dubňom.Hráči Žiliny sa po dvoch rokoch opäť prebojovali do jarnej vyraďovacej fázy UEFA Youth League. V sezóne 2021/22 zdolali v boji o postup do osemfinále taliansky tím Inter Miláno 3:1. V ďalšom kole však podľahli rakúskemu RB Salzburg 3:4 po jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.Už pred utorkovým žrebom bolo isté, že play off o osemfinále odohrá Žilina pod Dubňom, keďže všetky tímy z majstrovskej vetvy majú výhodu domáceho prostredia. Bolo tiež jasné, že bude hrať proti mužstvu, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v skupinovej vetve súťaže.Možnými súpermi "šošonov" boli okrem Borussie Dortmund aj FC Bayern Mníchov, FC Sevilla, SC Braga, Inter Miláno, Atletico Madrid, RB Lipsko a FC Barcelona. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.Dortmund skončil v F-skupine na druhom mieste, so ziskom desiatich bodov a mankom dvoch na víťaza skupiny AC Miláno. Tretiu priečku obsadil Newcastle United a štvrtú Paríž Saint-Germain. V šiestich zápasoch dosiahla Borussia tri víťazstvá, jednu remízu a dve prehry.povedal Ivan Belák pre webstránku mskzilina.sk.Riaditeľ Akadémie MŠK Jaroslav Bačík bol spokojný s výsledkom žrebu: