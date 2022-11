Žilina zastavila negatívne série, DAC skresal náskok Slovana

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 4:1 (3:0)



Góly: 6., 21., 35. a 81. Kaprálik - 88. Stojčevski (vlastný)



Žilina: Ľ. Belko - Leitner, Stojčevski, Nemčík - Rusnák, Myslovič (82. Gidi), Iľko (82. Sauer), Bari - Kaprálik (89. Galčík), Ďuriš - Jambor (89. Jibril)



Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kašia, De Marco, Lovat (46. Čavrič) - Kankava, Kucka (76. Hrnčár) - Zmrhal, Mustafič (46. E. Ramírez), Weiss (82. Šaponjič) - Green (46. Čakvetadze)

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)



Gól: 88. Krstovič. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Košecký, ŽK: Káčer, Brunetti, Krstovič, Ramadan - Savvidis. ČK: 76. Savvidis, 6625 divákov.



DAC: Petráš - Pinto, Brunetti, Risvanis, Andzouana–Kalmár (77. Veselovský), Dimun, Káčer (77. Nebyla)–Blackman (62. Ramadan), Krstović (+90. Kružliak), Gavrić (77. Szánthó)



Trnava: Takáč –Koštrna (89. Boateng), Štetina, Kóša, Soliu - Savvidis - Procházka, Bukata– Daniel (46. Taiwo), Ristovski (85. Paur), Mikovič (79. Čurma)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – AS Trenčín 1:1 (0:0)



Góly: 67. Jendrišek - 83. Sulaeman. Rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Pacák, ŽK: Lavrinčík, Pires, Gajdoš, Letenay.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček – Totka, Filinský, Václavik, Bedecs, Nečas (76. Župa) – Gaži (60. Laura), Gerát, Staš, Popovič (76. Káčerík) – Jendrišek (76. Voško)



AS Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – Gajdoš (90+1. Demitra), Lavrinčík (46. D. Hollý), Bainovič (75. Ďuriška) – Kmeť (68. Witan), Kupusovič (46. Letenay), Soares



MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 0:0



Rozhodovali: Marhefka – Straka, Hrmo, ŽK: Černek, Blažek, Čögley – Jeřábek, Kanu, Slebodník, Mendez



MFK Skalica: Junas – Čögley, Blažek, Podhorin, Černek (46. Václav) – Mihalík (46. Haša), Nagy (C), M. Hollý (68. Baumgartner), Fábry (81. Šebesta), Yao – Vlasko (62. Potoma)



MFK Zemplín Michalovce: Száraz – Magda, Kotula, Jeřábek, Mendez – Vaško, Begala (C), Perez - Vico (77. Shimamura) – Marcin (81. Záhradník), Kanu (81. Slebodník), Jánošík (73. Da Silva)

MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:1)



Góly: 42. Godál (z 11m), 69. Cobnan. Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Ferenc. ŽK: Richtárech, Willwéber, Faškom Slávik, B. Ľupták – Godál, Cobnan, Grešák. ČK: 48. Godál po 2 ŽK



Zostavy a striedania:



Banská Bystrica: Hruška – Migaľa (83. Hanes), Uhrinčať, Willwéber – Slávik (75. Depetris), Richtárech (55. Franko), B. Ľupták (83. Gašparovič), Záhumenský – Rymarenko, Faško, Polievka



Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, Godál, Grešák – Bakaľa – Kováčik (61. Kuzma), Paraj, M. Oravec, Ďatko (78. Kukoľ) – Cobnan (78. Grendel), Pavúk (90. Šikula)





duel MFK Ružomberok - FC ViOn Zlaté Moravce odložili.



tabuľka:



1. Slovan Bratislava 16 11 2 3 33:17 35



2. Dunajská Streda 16 9 5 2 28:15 32



3. Trnava 16 8 4 4 27:15 28



4. Podbrezová 17 7 5 5 24:19 26



5. Ružomberok 15 5 8 2 19:14 23



6. Žilina 17 6 4 7 26:26 22



7. Trenčín 17 5 5 7 16:21 20



8. B. Bystrica 17 6 2 9 21:30 20



9. Michalovce 16 5 3 8 16:23 18



10. Z. Moravce 15 4 5 6 18:22 17



11. Skalica 17 3 7 7 13:24 16



12. Lip. Mikuláš 17 1 6 10 15:30 9

Bratislava 6. novembra (TASR) - Program 17. kola Fortuna ligy bol ochudobnený o zápas Ružomberka so Zlatými Moravcami. Duel mal odštartovať o 15.00 h, no pre chybu na vyhrievacom systéme trávnika ho najprv preložili na 19.00 h a necelú hodinu pred zmeneným výkopom definitívne zrušili. O novom termíne by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch.Ťahákom kola bol duel v Žiline, ktorá zdolala Slovan 4:1. Hráčom kola sa stal domáci Adrián Kaprálik, ktorý strelil štyri góly. Žilina predtým nezdolala Slovan v 17 dueloch a zastavila aj ďalšiu negatívnu sériu päť zápasov bez víťazstva. Slovan má na čele tabuľky trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá po góle Nikolu Krstoviča zdolala Trnavu 1:0.