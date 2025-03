Žilina zdolala Bystricu 7:1 a postúpila do semifinále

5. zápas štvrťfinále Tipos extraligy:



Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)



Góly: 4. Varga (Avcin, Tourigny), 14. Avcin (Baláž, Gachulinec), 19. Baláž (Avcin, LaCouvée), 30. Varga (Galamboš, Koyš), 31. Ranford (Avcin), 47. Mucha (Galamboš, Miller), 50. Miller (Tourigny, Avcin) - 21. Bocuher (Chicoine). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Konc ml., Orolin, vylúčení: 4:4, navyše: Wedman 5+DKZ za faul lakťom, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 4790 divákov.



Žilina: LaCouvée - Miller, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Korenčík - Mucha, Dej, Fejes - Ranford, Baláž, Avcin - Kolenič, Juščák, Tkáč - Varga, Galamboš, Koyš



B. Bystrica: Emond - Žabka, Zeleňák, Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek - Voyer, Boucher, Turnbull - Faith, Wedman, Jasenec - Šoltés, Myklucha, Kukuča - Výhonský, Bíreš, Petriska

Žilina 25. marca (TASR) - Hokejisti Žiliny si po ôsmich rokoch zahrajú semifinále Tipos extraligy. "Vlci" zdolali v utorkovom piatom stretnutí štvrťfinále HC MONACObet Banská Bystrica jednoznačne 7:1 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Hrdinom domácich bol krídelník Alexander Avcin, ktorý zaznamenal gól a štyri asistencie.Žilinčania sa naposledy predstavili medzi najlepšou štvoricou v sezóne 2016/17, keď obsadili tretiu priečku. Vyššie skončili len v ročníku 2005/06, v ktorom získali svoj jediný majstrovský titul."Vlci" vstúpili do série s Bystricou domácim triumfom 3:1, no následne dostali pred vlastnými fanúšikmi debakel 0:8. Nezlomilo ich to a na ľade súpera triumfovali dvakrát 5:2 a 4:3 po predĺžení. V utorok tak mohli spečatiť postup medzi štvoricu najlepších a od začiatku ju chytili za "pačesy". Už v 4. minúte otvoril skóre v presilovke Varga a na jeho zásah nadviazali do prvej prestávky Avcin a Baláž. Ihneď po zmene strán znížil Boucher, no Žilinčania v rozmedzí jednej minúty v strede duelu v podstate definitívne rozhodli druhým gólom Vargu v zápase a presným zásahom Ranforda - 5:1. V tretej časti pridal presilovkové góly Mucha a Miller.