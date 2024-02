Žilina zdolala Dortmund 2:1 a postúpila do osemfinále

play off mládežníckej Ligy majstrov:



MŠK Žilina - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)



Góly: 47. Vaľko, 89. Pekelský - 45.+1 Brunner, ŽK: Kóša – Lubach, Bamba, Krevsun. Rozhodovali: Jaanovits – Härsing, Saga (všetci Est.), 10.451 divákov.



zostava MŠK Žilina: Badžgoň – Mynář, Jaššo, Oravec – Hranica, Sauer, Drame (64. Pekelský), Badjie (90.+4 Pališčák) – Kóša (71. Beňadik), Atasijevič (46. Šamaj), Vaľko

Žilina 7. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v stredajšom zápase play off mládežníckej Ligy majstrov nad Borussiou Dortmund 2:1 a postúpili do osemfinále prestížnej súťaže. Víťazný gól strelil v 89. minúte Michal Pekelský.Nemecký tím poslal do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu Paris Brunner, ktorý sa presadil na dvakrát. Žilinčanom sa podarilo vyrovnať hneď po zmene strán. Skóroval Vladimír Vaľko, ktorý dorazil za chrbát hosťujúceho brankára strelu Timoteja Hranicu. V 89. minúte rozjasal vyše 10-tisíc divákov na tribúnach striedajúci Pekelský, ktorý sa presadil krížnou strelou po prihrávke od Mária Sauera.Zverenci trénera Ivana Beláka môžu v osemfinále naraziť na ďalšieho súpera zvučného mena. V osudí piatkového žrebu (13.00 SEČ) budú FC Kodaň, RC Lens, Real Madrid, FC Salzburg, Feyenoord Rotterdam, AC Miláno, Manchester City a FC Porto. Osemfinále je na programe 27./28. februára.