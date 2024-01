Žilina zdolala Modré krídla, pred Topoľčanmi má 27-bodový náskok

Tipos SHL - 33. kolo:



Modré krídla Slovan - VLCI Žilina 4:5 (0:2, 3:2, 1:1)



Góly: 25. Lupták (Volkov, Mamonov), 33. Ožvald (Klučiar, Fetkovič), 34. Mamonov (Lupták, Volkov), 46. Fetkovič (Lupták) - 6. Pišoja (Halama), 15. Varga (Šmída, Bezúch), 24. Galamboš (Jansons, Pobežal), 35. Šmída (Beták), 57. Pobežal (Varga, Bezúch). Rozhodovali: Bachúrik, Rojík - Rehák, Drblík, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 125 divákov.



Modré krídla: Andrisík – Demo, Královič, Bohunický, Krakovský, Myšiak, Vidovič – Ožvald, Fetkovič, Klučiar – Jasenec, Petráš, Hajnik – Lupták, Mamonov, Volkov – Olos, Trubač



Žilina: Adámik (1. Košarišťan) – Pobežal, Jansons, Holenda, Pišoja, Malina, Jakubík, Bakala, Palaj – Bezúch, Galamboš, Varga – Koyš, Mráz, Safaralejev – Beták, Šmida, Lopušan – Štefánik, Halama, Dubravík







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ján Lipiansky, hlavný tréner Modré krídla Slovan: „Bojovali sme. Hrali sme s mladými hráčmi, ktorí predviedli dobrý výkon. Body by sme si dnes zaslúžili. Ak budeme hrať najbližšie tak, ako dnes so Žilinou, body prídu.“



Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: „Bol to jeden z nevydarenejších zápasov. Inkasovať štyri góly pre nás nie je dobrá vizitka, čo sa defenzívnej hry týka. Musím však oceniť, že to hráči v závere zvládli a sme radi za tri body.“







Aquacity Pikes - HC Topoľčany 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)



Góly: 14. Przygodzki (Peresunko, Paločko), 22. Stanček (Svitana, Kurovskij), 24. Paločko (Peresunko), 59. Peresunko (Paločko, Zekucia) - 1. Legalin, 3. Legalin (Šachvorostov, Plochotnik). Rozhodovali: Smrek, Krist - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 49 divákov.



Pikes: Valluš – Petran, Burzík, Mešár, Zekucia, Lavička, Nahalka, Tužinský – Przygodzki, Paločko, Peresunko – Kurovskij, Svitana, Stanček – Chlepčok, Oško, Kylnar – Sokoli, Králik, Dlugoš



Topoľčany: Boľo – Novák, Urban, Bystričan, Štefanka, Pupák, Dosek, Pánik – Legalin, Plochotnik, Šachvorostov – Matej, Bartakovics, Gaťár – Gergel, Piačka, Bajzík – Surový, Bečka, Ručkay







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ľubomír Hurtaj, hlavný tréner AquaCity Pikes: „Úvod sme mali katastrofálny. Niekedy sa to stane, že puk preskočí hokejku a hneď v šiestej sekunde z toho bolo 1:0. Ďalšie striedanie nám dal ich prvý útok, na ktorý sme sa tak pripravovali, gól na 2:0. Chlapci začali byť nervózni, zle sme si preberali hráčov. Ale od desiatej minúty sme začali hrať lepšie, pomohol nám aj gól. Od druhej tretiny sme boli lepším mužstvom, výborne sme hrali presilovky. Peresunko nám veľmi posilnil tím. Doniesol pokoj na hokejku, to sme potrebovali. Priniesol tiež individuálne body. Výborne nám zachytal aj brankár.“



Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: „Zápas sme začali veľmi dobre, rýchlo sme viedli 2:0. Potom sme súperovi pomohli našimi individuálnymi chybami, ale aj častými vylúčeniami. Súper v prvej tretine znížil a za prvé štyri minúty druhej tretiny zápas otočil. Snažili sme sa vrátiť a otočiť, skúsili sme aj hru bez brankára, ale ani to nám nepomohlo.“







HK Skalica - HK ‘95 Považská Bystrica 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)



Góly: 29. Obdržálek (Vybiral, Jurík), 30. Janáč (Kotvan, Fungáč), 55. Šandor (Šátek, Škápik) - 47. Cíger (Vorona), 55. Vorona (Ligas, Tománek). Rozhodovali: Valach, Vido - Haringa, Bezák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 479 divákov.



Skalica: Bernát – Ventus, Sloboda, Škápik, Janík, Drápal, Polák, Sakmár, Fatul – Obdržálek, Jurík, Vybiral – Šandor, Kuba, Šátek – Janáč, Fungáč, Kotvan – Čerhit, Búlik, Podolinský



Považská Bystrica: Maťovčík – Scheuer, Meszároš, Omelka, Zaťko, L. Ďurkech, J. Ďurkech, A. Zlocha, Hlinka – Cíger, Rufati, Lušňák – Tománek, Ligas, Vorona – Jakubec, J. Zlocha, Urbánek – Buchman, Ščasník, Zemko







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Milan Klement, asistent trénera HK Skalica: „Prišla sem Považská Bystrica, vzhľadom na postavenie v tabuľke veľká kvalita. Zápas bol z oboch strán zaujímavý, hralo sa s nasadením. My sme začali lepšie, viedli sme 2:0, potom sme dva góly dostali. Posledná tretina bola trochu nervózna. Myslím si, že celkové víťazstvo sme si zaslúžili.“



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Zápas pre nás nezačal dobre. Nasadenie bolo katastrofálne počas prvých dvoch tretín. Mali sme síce presilovky, ale hrali sme ich veľmi staticky. Hokej sa nehrá iba dvadsať minút, to je strašne málo. V tretej tretine sme už boli aktívnejší, tlačili sme sa do šancí, napádali, no tretina nestačí na to, aby sme súperov porážali.“







TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 4:3 pp (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 23. Tábi (Švec, Uram), 31. Chatrnúch (Tybor, Ďuriš), 34. Hovorka, 61. Mikula (Tybor) - 7. Haščič (Zahradník, Škultéty), 22. Miklík (Kukumberg, Ružek), 52. Dúžek. Rozhodovali: Tornay, Valachovič - Ševčík, Zelený, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Dubnica: Lietava – Trška, E. Švec, Kapičák, Mikuš, Janík, Chatrnúch, Hruška – Tybor, Ďuriš, Géci – Mikula, Hovorka, Pobežal – Tábi, J. Švec, Uram – Ferenyi, Haščák, Korbel



Trnava: Nagy – Škultéty, Kocúr, Ejem, Marko, Korím, Dúžek, Danko – Antonov, Holovič, Jurák – Ružek, Kukumberg, Miklík – Alapuranen, Kupka, Galimov – Haščič, Zahradník, Kohút







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Prvá tretina bola z našej strany veľmi slabá, či už pohybom alebo aktivitou na ľade. Po prestávke sme trochu zapli a dali góly. V tretej časti hry sme si dali vlastný gól, k čomu viedlo viacero chýb v striedaní. Vyhrali sme, z nášho pohľadu sme však, žiaľ, stratili bod.“



Roman Straka, asistent trénera HK Gladiators Trnava: „Zaujímavý zápas pre divákov, horší pre trénerov. Mali sme lepšiu prvú tretinu, druhá však patrila Dubnici. V poslednej minúte sme mohli zápas rozhodnúť samostatným nájazdom, hneď na to sme však šli do oslabenia. Remíza bola spravodlivá. V predĺžení rozhodla jediná strela. Dubnica si šla za druhým bodom viac ako my.“







HKM Rimavská Sobota - HK STEEL TEAM Trebišov 2:5 (0:4, 0:1, 2:0)



Góly: 46. Mlynčár (Ordzovenský), 60. Hojo (Jadrný, Frídel) - 2. Varga (Romanov, Danielčák), 7. Stripai (Jacko, Hamráček), 8. Bdžoch (Babeliak, Matis), 19. Babeliak (Šimčák, Hamráček), 24. Varga (Šimčák, Hamráček). Rozhodovali: Staňo, Čahoj - Janiga, Hajnik, vylúčení: 6:8 na 2 min., navyše Kivinen (Rim. Sobota) 5+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 508 divákov.



Rimavská Sobota: Pončák (7. Nagy) – Ordzovenský, Demiters, Lenďák, Soveľ, Konrád, Frídel, Droppa – Solomončak, Nazarov, Ďaloga – Ridzoň, Cútt, Kivinen – Olejník, Mlynčár, Jadrný – Klajban, Hojo, Novota



Trebišov: Jurčák – Stripai, Jacko, Škrek, Bdžoch, Štec, Valečko, Šisterov, Babeliak – Danielčák, Šimčák, Hamráček – Novák, Vrábeľ, Matis – Varga, Romanov, Nagy – Komloš, Barna, Farkaš







HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - HC Prešov 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)



Góly: 22. Halama (Magdolen, Tatár), 45. Tatár (Halama), 47. Pač (Šramaty, Lunter), 52. Šramaty (Lunter, Mišiak), 59. Brumerčík (Magdolen, Šeliga) - 8. Toma (Kohút, Jerofejevs), 48. Sigarev (Toma, Chalupa). Rozhodovali: Synek, Adamec - Staššák, Ščurka, vylúčení: 7:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 478 divákov.



Žiar nad Hronom: Noskovič – Pač, Kuboš, Rais, Kobolka, Kremnický, Zubák, Jombík – Mišiak, Šramaty, Lunter – Magdolen, Halama, Tatár – Babkovič, Brumerčík, Zorvan – Rajčan, Šeliga, Jamrich



Prešov: Kaľavský (1. Ovečka) – Jerofejevs, Semaňák, Mihalik, Knižka, Nemec, Glazkov, Putala, Janák – Leščenko, Kohút, Sigarev – Chalupa, Toma, Ščurko – Jendroľ, Frič, Hrabčák – Greš, Pulščák, Lamač







hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: „Absolútne súhlasím so slovami kolegu o obetavosti a chytrosti. Zomkli sme sa, pretože máme množstvo chorých, zranených a posilnili sme aj naše A-mužstvo vo Zvolene. Obávali sme sa tohto zápasu, pretože Prešov zohral vynikajúci duel so Žilinou. Kľúčovým momentom boli ubránené presilové hry v prvej polovici zápasu. V tretej tretine sme pridali, mali trochu šťastia, ale toho hokejového umenia, ktoré spomína kolega. Som veľmi rád, že sme vyhrali tento náročný duel. Nebolo to pre nás jednoduché.“



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Som nahnevaný a plný emócií, preto by nebolo konštruktívne a ani správne hodnotiť. Chcem zablahoželať súperovi k víťazstvu, k jeho chytrosti a obetavosti. Je neakceptovateľné, aby sme prehrali.“









Bratislava 19. januára (TASR) - Hokejisti tímu VLCI Žilina zvíťazili v piatkovom stretnutí 33. kola Tipos SHL nad Modrými krídlami Slovan 5:4. Súťaž vedú s obrovským 27-bodovým náskokom pred Topoľčanmi, ktoré podľahli Aquacity Pikes 2:4. Mladíci z hlavného mesta SR čakajú na domáci triumf už 56 dní.