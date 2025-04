Žilina zdolala Nitru 3:2 pp, o finalistovi rozhodne 7. zápas

semifinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Nitra 3:2 po predĺžení (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 13. Miller (Fejes), 34. Tourigny (Ranford, Avcin), 64. Galamboš (Koyš) – 22. Cotton (Stacha), 27. Green (Gill). Rozhodcovia: Baluška, Štefik – Hercog, Gegáň, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 5200 divákov.



Žilina: LaCouvee – Tourigny, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Holenda – Mucha, Dej, Fejes – Avcin, Ranford, Kolenič – Beták, Juščák, Tkáč – Koyš, Galamboš, Varga



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Bača, Green, Stacha, Vitaloš, Hain – Buček, Gill, Descheneau – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Pobežal – Csányi, Hrnka, Bajtek



/stav série: 3:3/

hlasy po zápase:



Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Je to neskutočné. Budeme hrať siedmy zápas, myslím si, že táto séria si ho zaslúžila. Nech si to mužstvá rozdajú. Dnes to bol fyzicky veľmi ťažký zápas, dohrávali sme na tri päťky, ale som rád, ako sme to odbojovali. Podržal nás aj brankár LaCouvee. Siedmy zápas nemá favorita, ale vyhrali sme dva zápasy po sebe a chceme aj tretí.“



Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Chceli sme dať nejaké góly, nedali sme, Žilina dobre bránila. V predĺžení sme mali presilovku, paradoxne sme v nej inkasovali. Ideme domov na siedmy zápas, musíme zregenerovať a pokúsime sa odohrať náš najlepší zápas.“

Žilina 13. apríla (TASR) - Hokejisti tímu DOXXbet Vlci Žilina zvíťazili v šiestom zápase semifinále play off Tipos extraligy na domácom ľade nad HK Nitra 3:2 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak vyrovnali stav na 3:3. O postupujúcom do finále sa rozhodne v utorok 15. apríla v Nitre.Po úvodných minútach, keď sa oba tímy dostávali do zakončenia, udreli ako prví domáci. Brenden Miller prestrelil Libora Kašíka a poslal Vlkov do vedenia. V prvej tretine už gól nepadol, v tej druhej hostia otočili skóre. Najskôr sa presadil Alex Cotton a päť minút po ňom aj Luke Green. Žilina však vyrovnala, keď Kašíka prestrelil v presilovke Miguel Tourigny. V tretej tretine mali oba tímy šancu rozhodnúť, ale duel dospel do predĺženia. V ňom po vynikajúcej práci Patrika Koyša rozhodol Peter Galamboš.