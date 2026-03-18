Žilina zdolala oslabenú Podbrezovú 2:0 v 1. zápase semifinále
Autor TASR
Žilina 18. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina sa priblížili k postupu do finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu. „Šošoni“ v úvodnom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad FK Železiarne Podbrezová 2:0. Odveta je na programe 14. apríla na pôde „železiarov“. Žilinčania sa môžu prebojovať do boja o trofej, ktorú získali jediný raz v klubovej histórii v roku 2012. Finále sa uskutoční práve na štadióne pod Dubňom.
Prvý polčas patril od úvodu Žilinčanom, na ktorých bolo badať veľkú motiváciu. Už v šiestej minúte sa do šance prebíjal Michal Faško, no po súboji skončil na trávniku. Nariadený bol pokutový kop, no po intervencii VAR-u ho napokon hlavný rozhodca Marián Ruc zrušil. Domácim to z energie neubralo, práve naopak. V 18. minúte sa Marko Roginič presadil v šestnástke cez dvoch obrancov hostí a v páde otvoril skóre zápasu. Tlak Žiliny gradoval, v 26. minúte brankár Podbrezovej Matej Jurička fauloval Roginiča pred vlastnou šestnástkou a inkasoval červenú kartu. Druhý gól MŠK prišiel v 41. minúte, kedy center Fabiana Bzdyla zo štandardnej situácie usmernil do siete Ján Minárik. Domáci mohli dať v samom závere polčasu aj tretí gól, zabránilo mu však brvno a dva skvelé zákroky Lukáša Domaniského.
Aj v druhom polčase pokračoval mohutný ofenzívny nápor zverencov Pavla Staňa. Postupne však Patrik Iľko a Roginič opečiatkovali brvno podbrezovskej bránky. Následne Domaniský ďalšími výbornými zákrokmi zlikvidoval vydarené strely Timoteja Hranicu a Faška. Nápor domácich futbalistov už ďalší gól nepriniesol, do odvety, ktorá je na programe 14. apríla v Podbrezovej, tak pocestujú Žilinčania s dvojgólovým náskokom.
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0).
Góly: 18. Roginič, 41. Minárik. ČK: 28. Jurička (Podbrezová). Rozhodovali: Ruc - Pozor, Štofik, ŽK: Bari, Szánthó - Silagadze, Paraj, Domaniský, 1739 divákov.
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (78. Florea), Bzdyl (83. Adang), Bari - Faško (78. Szánthó), Roginič (83. Prokop), Iľko (65. Juliš)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik (73. Mrvaljevič), Palumets (90+2. Petic), Havrylenko (30. Domaniský) - Galčík (73. Chyla), Paraj, Silagadze (73. Lajčiak)
