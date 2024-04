Žilina zdolala Prešov 5:0 a vo finálovej sérii vedie 2:0

finále play off Tipos SHL - druhý zápasy /na 4 víťazstvá/



VLCI Žilina - HC Prešov 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)



Góly: 1. Bezúch (Varga, Pobežal), 9. Bezúch (Diakov, Mráz), 55. Koyš, 57. Paukovček (Beták, Belluš), 59. Belluš. Rozhodovali: Baluška, Klejna - Hercog, Valo, vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše: Jerofejevs (Prešov) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 4063 divákov.



/stav série: 2:0/



Žilina: Valent – J. Pobežal, Jansons, Holenda, Kolář, Rajnoha, Djakov, Malina – Bezúch, Galamboš, R. Varga – Belluš, Šmída, Beták – Koyš, Mráz, Safaralejev – Jakúbek, Paukovček, Melcher – Juščák



Prešov: Ovečka – Jerofejevs, Semaňák, Glazkov, Mihalik, J. Nemec, Pulščák – Leščenko, Kohút, Hrabčák – Ďaloga, Vrábeľ, Sigarev – Chalupa, Toma, Lačný – T. Klíma, Ščurko, Frič – K. Jendroľ







Hlasy po zápase /zdroj: www.hockeyslovakia.sk/:



Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Veľmi nás teší, že sme zvládli obidva zápasy v domácom prostredí proti veľmi ťažkému súperovi. Plne si uvedomujeme, že ešte nie je koniec. Tak ako to mal Prešov ťažké v Žiline, tak to Žilina bude mať ťažké v Prešove. Som veľmi rád, že žilinskí fanúšikovia nám takto dopomohli, musím pochváliť ako zareagovali na hymnu, veľmi sa mi páčilo, že spievala celá hala. S pokorou ideme do Prešova a pokúsime sa tam vziať si nejaké víťazstvo."



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: "Dnes sme mali hneď ťažký moment na začiatku zápasu. Prišli sme o prvého presilovkového beka. Mali sme počas toho 5-minútového oslabenia dobré momenty, kde keď by sme boli skórovali, možno by sa vyvíjal zápas inak. Neskôr sme mali dobré šance v presilovke 5 na 3, tam sme si mohli zobrať momentum na našu stranu. V závere sme chceli niečo spraviť so zápasom, no bohužiaľ dostali sme tretí gól."







Žilina 15. apríla (TASR) - Vlci Žilina uspeli aj v druhom stretnutí finálovej série play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Žilinčania zdolali HC Prešov 5:0 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 2:0. Séria sa sťahuje do Prešova, tretí zápas je na programe vo štvrtok 18. apríla (17.30 h), štvrtý duel o deň neskôr (18.00).