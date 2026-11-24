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Žilina zdolala Ružomberok 1:0 a postúpila do štvrťfinále Slovnaft Cupu
O triumfe „šošonov“ rozhodol v 90. minúte Marko Roginič.
Autor TASR
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Žilina 24. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom osemfinále zvíťazili nad ďalším nikéligistom z Ružomberka 1:0. O triumfe „šošonov“ rozhodol v 90. minúte Marko Roginič.
Slovnaft cup - osemfinále:
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 90. Roginič. Rozhodovali: Smolák - Štrbo, Ferenc, 901 divákov.
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 90. Roginič. Rozhodovali: Smolák - Štrbo, Ferenc, 901 divákov.