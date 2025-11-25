Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina zdolala Skalicu 3:1 a postúpila do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skalica je prvý účastník Niké ligy, ktorý zo súťaže vypadol.

Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom osemfinálovom zápase zdolali hráčov MFK Skalica 3:1, víťazný gól vsietil obranca Timotej Hranica v 57. minúte. Skalica je prvý účastník Niké ligy, ktorý zo súťaže vypadol.



Slovenský pohár (Slovnaft Cup) - osemfinále:

MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1 (1:1)

Góly: 41. Guinari (vl.), 57. Hranica, 90. Prokop - 37. Daniel
.

