< sekcia Šport
Žilina zdolala Skalicu 3:1 a postúpila do štvrťfinále
Skalica je prvý účastník Niké ligy, ktorý zo súťaže vypadol.
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom osemfinálovom zápase zdolali hráčov MFK Skalica 3:1, víťazný gól vsietil obranca Timotej Hranica v 57. minúte. Skalica je prvý účastník Niké ligy, ktorý zo súťaže vypadol.
Slovenský pohár (Slovnaft Cup) - osemfinále:
MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1 (1:1)
Góly: 41. Guinari (vl.), 57. Hranica, 90. Prokop - 37. Daniel
MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1 (1:1)
Góly: 41. Guinari (vl.), 57. Hranica, 90. Prokop - 37. Daniel