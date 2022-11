Žilina zdolala Slovan hladko 4:1, exceloval štvorgólový Kaprálik

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 4:1 (3:0)



Góly: 6., 21., 35. a 81. Kaprálik - 88. Stojčevski (vlastný)



Žilina: Ľ. Belko - Leitner, Stojčevski, Nemčík - Rusnák, Myslovič (82. Gidi), Iľko (82. Sauer), Bari - Kaprálik (89. Galčík), Ďuriš - Jambor (89. Jibril)



Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kašia, De Marco, Lovat (46. Čavrič) - Kankava, Kucka (76. Hrnčár) - Zmrhal, Mustafič (46. E. Ramírez), Weiss (82. Šaponjič) - Green (46. Čakvetadze)





Žilina 6. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zdolali v nedeľnom zápase 13. kola obhajcu titulu Slovan Bratislava hladko 4:1. "Šošoni" zastavili sériu piatich zápasov bez víťazstva, Slovan prehral po tretí raz v sezóne. "Belasí" sú naďalej na čele tabuľky s 35 bodmi, druhá Dunajská Streda stráca tri.Žilinčania nastúpili do zápasu so snahou o prelomenie negatívnej série, Slovan nezdolali už dlhých 17 zápasov. Tento plán začali napĺňať v prvom polčase, tromi gólmi sa blysol reprezentant do 21 rokov Adrián Kaprálik. Ten istý hráč dal po prestávke aj štvrtý gól, Slovan v závere už len skorigoval skóre.Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "