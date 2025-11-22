< sekcia Šport
Žilina zdolala v 15. kole Trenčín 4:1, hetrik Faška - sumár
Autor TASR
Žilina 22. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Niké ligy na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdili post lídra tabuľky. Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.
Žilinčania sa ujali vedenia v 46. minúte, keď Iľkovu strelu vyrazil Katič pred Roginiča, ktorý pohotovo otvoril skóre zápasu. Domáci sa čoraz viac dostávali do zakončenia, v 59. minúte Bari nádherne našiel voľného Michala Faška a ten pridal svoj desiaty ligový gól v sezóne. To však zo strany žilinského kanoniera nebolo všetko, v 62. minúte sa dostal k odrazenej lopte po strele Iľka a vsietil aj jedenásty gól v tejto sezóne. Hetrik spečatil Faško v 74. minúte gólom z pokutového kopu a následne za potlesku tribún striedal. Žilina kontrolovala záver zápasu aj napriek premenenému pokutovému kopu hostí z 87. minúty, ktorým Skovajsa skorigoval rehru Trenčína-
15. kolo Niké ligy:
MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)
Góly: 59., 62. a 74. Faško (tretí z 11 m), 46. Roginič - 87. Skovajsa (z 11 m). ŽK: Pališčák (MŠK). Rozhodovali: Kišš - Hancko, Kmec. 1354 divákov
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze (25. Svoboda) - Kopásek, Káčer (C) (75. Bzdyl), Adang, Bari - M. Faško (75. Kóša), Roginič (79. Prokop), Iľko (75. Florea)
Trenčín: Katič - Skovajsa, Kranthove (77. Šimič), Besillé (C), Brandis (66. Holúbek) - Yakubu, Bazdarič - Kam (77.Fiala), Kasana (66. Doesburg), Mathurin (46. Suleman) - Sabljič
