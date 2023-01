Žilina získala na hosťovanie brankára Slávika

Žilina 31. januára (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina sa dohodlo s druholigovou Považskou Bystricou na výmene brankárov. Na Považie putuje na jarnú časť odchovanec Marek Teplan, fortunaligistu zas posilní do 30. júna v rámci hosťovania 28-ročný Matej Slávik. Informoval o tom web MŠK Žilina.



Žilinčania počas jesene zažili situáciu, keď pre zdravotné problémy vypadla zo zostavy ich brankárska jednotka Ľubomír Belko. Aj na základe tohto podnetu riešili brankársku otázku spomínanou výmenou.



"Podnet vychádzal z realizačného tímu, keďže za Ľubom Belkom sú len mladí brankári, ktorí nemajú toľko skúseností. V prípade problému nám chýbal skúsenejší brankár, ktorý by zastrešil takéto obdobie. Preto sme sa rozhodli spraviť výmenu, pri ktorej bude Marek Teplan získavať skúsenosti v Považskej Bystrici v rámci II. ligy. Opačným smerom teda putuje Matej Slávik, ktorý už má skúsenosti s najvyššou súťažou. Ide o polročné hosťovanie. Uvidíme, ako to splní zámer, ktorý od toho očakávame," uviedol športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.