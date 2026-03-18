Žilina získala prvý bod, Bartovič: Tím šliapal ako hodinky
Bezgólové skóre po dvoch tretinách neplynulo z núdze o šance.
Autor TASR
Žilina 18. marca (TASR) - Hokejisti Žiliny sa ujali vedenia vo štvrťfinálovej sérii Tipsport ligy hranej na štyri víťazné zápasy. Vlci v úvodnom stretnutí zdolali HK Poprad 3:0. Druhý duel série je na programe už vo štvrtok a odohrá sa takisto v meste pod Dubňom.
Bezgólové skóre po dvoch tretinách neplynulo z núdze o šance. Práve naopak, príležitostí bolo na oboch stranách hneď viacero. Po vyrovnanom prvom dejstve mali v prostrednej časti výraznú streleckú prevahu hostia (20:5), ale Žilinu podržal brankár Connor LaCouvee. Prvým strelcom série bol až v 45. minúte domáci Ryan Korczak, ktorý našiel z veľkého uhla štrbinu medzi ramenom brankára Tylera Parksa a hornou žrďou. Blízko k vyrovnaniu bol vzápätí popradský kapitán Adam Cracknell, ale jeho strela iba obtrela žrď a na opačnej strane prišiel trest. Po chybe obrancu Martina Nemčíka úspešne zakončil únik Patrik Koyš - 2:0. V záverečnej hre bez brankára už Žilinčania drámu nedopustili a Korczak druhým presným zásahom v zápase poistil ich prvý bod v sérii.
Tipsport liga
štvrťfinále play off - 1. zápas /na 4 víťazstvá/:
Vlci Žilina - HK Poprad 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Góly: 45. Korczak (Ranford, Holenda), 47. Koyš, 60. Korczak (Ranford). Rozhodcovia: Hronský, Jobbágy – Tomáš, Konc, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3140 divákov.
Žilina: LaCouvee – Gachulinec, Holenda, Korenčík, Chicoine, Kotvan, Miller, Vajko, Bartovič – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Walega, Mucha – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Baláž, Dej
Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina, Kuľha, Renner – Calof, Cracknell, Bjalončík – Šotek, Suchý, Majdan – Török, Urbánek, Nauš – Vandas, Hillebrand, Výhonský
/stav série: 1:0/
hlasy trénerov /JOJ Šport/:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Connor odchytal vynikajúci zápas, podržal nás hlavne v prvej tretine. Chytil dva čisté góly, bol veľkou oporou. Musím však povedať, že celý tím šliapal ako hodinky. Sme radi za prvý bod.“
Ivan Droppa, asistent trénera Popradu: „Prvé dve tretiny sme boli podľa mňa lepším tímom. Nedali sme góly z vyložených šancí, respektíve nám ich brankár Žiliny pochytal. Bolo to o prvom góle.“
