Žilina získala talentovaného Stojčevskiho zo Severného Macedónska

Žilina 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista MŠK Žilina angažoval 18-ročného defenzívneho stredopoliara Andreja Stojčevskiho zo Severného Macedónska. Hráč, ktorý obliekal dres aktuálne 2. tímu macedónskej ligy Akademije Pandev, podpísal s MŠK zmluvu do 31. decembra 2026. Najskôr bude pôsobiť v rezerve "šošonov".



Mládežnícky reprezentant Severného Macedónska už má napriek svojmu veku aj skúsenosti so seniorským futbalom. "V prvom rade som veľmi šťastný, že som tu a že môžem byť súčasťou tohto klubu. Agenti mi povedali o záujme Žiliny, pre môjho kamaráta Enisa Fazlagiča to bolo veľmi dobré rozhodnutie v kariére. Preto je v mojom veku ten najlepší krok prísť do MŠK, kde môžem napredovať, vyrásť ako futbalista. Áno, začínam v B-tíme, ale moje ambície sú jasné - dokázať, že mám aj na prvý tím. Samozrejme, chcem pracovať tvrdo a hrať pre mužstvo," citoval web MŠK novú akvizíciu.



"Po odchode Enisa, ktorý hrával na pozícii šestky dlhodobo, sme dostali tip na ďalšieho mladého Macedónčana s veľkým talentom a potenciálom, ktorý navyše môže hrávať aj na pozícii stopéra. Andrej najskôr dostane priestor v B-tíme, vekovo stále môže hrať aj v dorasteneckej kategórii. Časom sa vyprofiluje a následne uvidíme, ktorá pozícia bude pre neho i tím prospešnejšia," dodal športový manažér Karol Belaník.