Žilina zvíťazila nad Tatranom Prešov 4:0
Do štvrtkového poobedia pritom nebolo jasné, či sa zápas odohrá, keďže deviatich hráčov Tatrana trápila viróza.
Autor TASR
Prešov 1. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si v dueli 13. kola Niké ligy poradili s FC Tatran Prešov 4:0. Zároveň dosiahli na východe republiky 500. víťazstvo v najvyššej súťaži. Najväčší podiel mal na tom Michal Faško, ktorý v priebehu piatich minút druhého polčasu premenil penaltu a prihral na gól Markovi Roginičovi.
Do štvrtkového poobedia pritom nebolo jasné, či sa zápas odohrá, keďže deviatich hráčov Tatrana trápila viróza. Napriek tomu mali lepší štart do zápasu práve domáci. Svoj územný tlak však nevyužili a Xavier Adang na druhej strane v 43. minúte otvoril skóre duelu. Penaltu pre Faška v 70. minúte musel odobriť až systém VAR, ofenzívny hráč hostí je s deviatimi gólmi na čele tabuľky strelcov. Najproduktívnejší futbalista Niké ligy potom siedmou asistenciou v sezóne pripravil gól pre Roginiča a v závere ešte František Kóša upravil na 4:0. Prešov tak zostal aj po piatich dueloch naďalej bez domácej výhry (3 prehry a 2 remízy). Žilina si udržala na čele tabuľky náskok bodu pred Slovanom Bratislava, ten má zápas k dobru.
Niké liga - 13. kolo:
FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 0:4 (0:1)
Góly: 43. Adang, 70. Faško (z 11m), 75. Roginič, 88. Kóša. Rozhodovali: Smolák - Bednár, Roszbeck, ŽK: Sipľak, Gáll - Roginič, Kaša, 6160 divákov.
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Revenco (56. Gáll) - Kotula, Šimko (82. Juritka), Begala, Sipľak - Olejník (82. Simon), Masaryk (56. Morim), Regáli (90+1. Ukhan)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kopásek (89. Szánthó), Káčer, Adang, Bari (82. Hranica) - Faško (83. Kóša), Roginič (82. Prokop), Ďatko (59. Iľko)
