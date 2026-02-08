< sekcia Šport
Žilina zvíťazila v 19. kole na domácom trávniku nad Komárnom 1:0
Autor TASR
Žilina 8. februára (TASR) - Futbalisti Žiliny vyhrali v nedeľnom zápase 19. kola Niké ligy nad Komárnom 1:0. Stratu na druhú Dunajskú Stredu tak stiahli na bod a v neúplnej tabuľke sú tretí pred Trnavou. Komárno nevyhralo štvrtý raz v rade a patrí mu deviate miesto.
Prvý polčas úvodného jarného duelu pod Dubňom patril Žiline. Po štvrťhodine hry spálil obrovskú šancu Michal Faško, v jasnej pozícii tesne minul ľavú tyč. Chvíľa top strelca MŠK prišla v 20. minúte, loptu mu naservíroval Patrik Iľko a najproduktívnejší hráč súťaže pridal už svoj trinásty gól v sezóne. Žilinčania pokračovali v dobrej hre aj v úvode druhého polčasu, no brankár hostí Benjamín Száraz predvádzal kvalitné zákroky a zlikvidoval šance Filipa Kašu i Timoteja Hranicu. Smutný moment ale prišiel pre Szaráza v 74. minúte, kedy musel pre zranenie striedať a nahradil ho Filip Dlubáč. To už však na konečnom výsledku nič nezmenilo.
MŠK Žilina - KFC Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 20. Faško. Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Vass, ŽK: Káčer - Kiss, Špiriak, Gamboš, 1255 divákov.
Žilina: Badžgoň - Pališčák (51. Minárik), Kaša, Okál - Hranica, Káčer (74. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (86. Florea), Prokop (74. Juliš), Iľko (Szánthó)
Komárno: Száráz (74. Dlubáč) - Špiriak, Pillár, Rudzan, Šimk - Kiss, Žák - Domonkos (60. Gamboš) - Tamás (46. Ganbold), Mashike (60. Boďa), Palán (46. Szücs)
