< sekcia Šport
Žilina zvládla duel s Košicami, Faško: Mal som extra motiváciu
Žilina v treťom domácom zápase v rade viedla 2:0, ale tentoraz povestnú Csaplárovu pascu zvládla.
Autor TASR
Žilina 5. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 10. kole Niké ligy nad Košicami 4:1, ale opäť sa pri dvojgólovom vedení zahrávali s ohňom. Košice podali sympatický výkon, na zisk bodov to však nestačilo. Žilinčania sa po sobote dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Dunajskú Stredu, ktorá má zápas k dobru. Tretí Slovan má taktiež 18 bodov, no odohral o dve stretnutia menej.
Domáci nastúpili do zápasu proti poslednému celku tabuľky v špeciálnych bielych dresoch, ktorými vyjadrili rešpekt a podporu všetkým zdravotníkom a záchranárom s heslom: „Každá sekunda sa počíta“. Dresy smerujú do dražby, ktorej výťažok poputuje nad podporu FNsP v Žiline.
Na prvý gól v zápase fanúšikovia v chladnom počasí nečakali dlho, už v tretej minúte vyčaroval Michal Faško skvelú prihrávku na Iľka, ktorý preloboval Kiru. Faško prišiel do Žiliny práve z Košíc, čo bolo predmetom aj jeho prvých myšlienok po zápase: „Dnešný zápas bola pre mňa extra motivácia, človek sa chce pred bývalými spoluhráčmi ukázať. Máme spolu doteraz skvelý vzťah, ako s hráčmi, tak aj s realizačným tímom. Je mi ich ľúto, ale chcel som ukázať, že stále viem hrať futbal.“ Už o tri minúty neskôr viedla Žilina 2:0, a najproduktívnejší hráč domáceho tímu si pripísal druhú asistenciu v zápase: „Bol to skvelý vstup do zápasu, ale potom sme mali šťastie, pretože Košice boli do konca polčasu lepšie a mali viacero šancí, pomohol nám tretí gól v druhom polčase. Neviem, možno nám dvojgólové vedenie škodí. Dnes sme to však konečne zvládli a získali sme tri dôležité body.“
Tie Faško potvrdil premeneným pokutovým kopom zo 63. minúty, ktorým stanovil konečné skóre zápasu na 4:1. Najproduktívnejší hráč Niké ligy má na svojom konte šesť gólov a päť prihrávok, pri tejto porcii bodov sú na mieste otázky k jeho prípadnej účasti v reprezentácii Slovenska. „Pri všetkej úcte reprezentácia asi nie, neviem či by som na to mal, je to iný level, tí hráči sú niekde inde. Ja som rád, že som zdravý, že môžem pomáhať takto spoluhráčom, na to som sem prišiel. Som v Žiline šťastný, všetko je tak ako má byť a snažím sa dobré výkony ukazovať víkend čo víkend.“
Žilina v treťom domácom zápase v rade viedla 2:0, ale tentoraz povestnú „Csaplárovu pascu“ zvládla. Známy český tréner Josef Csaplár pomenoval vedenie o dva góly v zápase ako pascu, pri ktorej vedúci tím stráca koncentráciu a napokon remizuje alebo prehrá. To sa šošonom stalo v zápase proti Slovanu i Trnave, proti Košiciam to však už nedopustili. Kapitán MŠK Miroslav Káčer bol však po zápase kritický: „V prvom polčase nám biele dresy priniesli asi šťastie, po dvoch našich góloch sme sa nevedeli dostať do tempa a nehrali sme vôbec dobre. Zlom zápasu bol, že sme to do polčasu ako – tak uhrali.“ Po prestávke sa situácia na trávniku zmenila: „Nemôžeme doma hrať pomaly, strácať ľahké lopty. Musíme na tom pracovať, toto sa nám naozaj nemôže stávať,“ povedal obľúbenec žilinských fanúšikov a vyjadril sa aj ku svojej gólovej sérii, keď v troch zápasoch po sebe skóroval: „Bola tam prepadnutá lopta, ktorú skvele získal Miško Faško, chcel som ešte v prvom momente hľadať Sama Ďatka na zadnej tyči, ale potom som si povedal, že vystrelím a som rád, že mi to padlo. A čím je daná moja gólová séria? Asi tým, že sa mi rozpadávajú kopačky,“ smial sa Káčer.
V tábore Košičanov bolo badať po zápase veľký smútok. Ako prvý pred novinárov predstúpil 22-ročný stredopoliar Mátyás Kovács: „Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, rýchlo sme inkasovali dva góly. Po nich sa sme prebrali a už do polčasovej prestávky sme mohli otočiť priebeh zápasu,“ skonštatoval rodák z Budapešti a doplnil: „Okrem gólu som nepremenil ešte dve veľké šance a to by sa mi nemalo stávať. V druhom polčase už to nebolo ono, Žilina ovládla dianie na ihrisku, dala dva góly a zaslúžene zvíťazila.“
Veľký návrat domov, avšak v základnej zostave súpera z Košíc, zaznamenal žilinský odchovanec Adam Goljan. „Veľmi ma dnešný zápas mrzí, dostali sme dva rýchle góly, na ktoré sme však skvele reagovali a celý prvý polčas sme boli jasne lepším tímom. Mal som dve veľké šance, ktoré som nepremenil a tak sa mi ťažko hľadajú slová. Mysleli sme si, že dnes v Žiline zlomíme nepriaznivú sériu, ale asi je na nás stále tá povestná psychická deka. Opadla z nás nervozita, ktorá bola predtým v kabíne, musíme pokračovať v tom, čo robíme dobre a verím, že body po repre pauze prídu,“ povedal 24-ročný záložník, ktorý sa vrátil do prostredia v ktorom vyrastal: „Samozrejme, som rád, že som videl kamarátov, známych ľudí, prišla sa na zápas pozrieť rodina, som za to veľmi vďačný.“
Domáci nastúpili do zápasu proti poslednému celku tabuľky v špeciálnych bielych dresoch, ktorými vyjadrili rešpekt a podporu všetkým zdravotníkom a záchranárom s heslom: „Každá sekunda sa počíta“. Dresy smerujú do dražby, ktorej výťažok poputuje nad podporu FNsP v Žiline.
Na prvý gól v zápase fanúšikovia v chladnom počasí nečakali dlho, už v tretej minúte vyčaroval Michal Faško skvelú prihrávku na Iľka, ktorý preloboval Kiru. Faško prišiel do Žiliny práve z Košíc, čo bolo predmetom aj jeho prvých myšlienok po zápase: „Dnešný zápas bola pre mňa extra motivácia, človek sa chce pred bývalými spoluhráčmi ukázať. Máme spolu doteraz skvelý vzťah, ako s hráčmi, tak aj s realizačným tímom. Je mi ich ľúto, ale chcel som ukázať, že stále viem hrať futbal.“ Už o tri minúty neskôr viedla Žilina 2:0, a najproduktívnejší hráč domáceho tímu si pripísal druhú asistenciu v zápase: „Bol to skvelý vstup do zápasu, ale potom sme mali šťastie, pretože Košice boli do konca polčasu lepšie a mali viacero šancí, pomohol nám tretí gól v druhom polčase. Neviem, možno nám dvojgólové vedenie škodí. Dnes sme to však konečne zvládli a získali sme tri dôležité body.“
Tie Faško potvrdil premeneným pokutovým kopom zo 63. minúty, ktorým stanovil konečné skóre zápasu na 4:1. Najproduktívnejší hráč Niké ligy má na svojom konte šesť gólov a päť prihrávok, pri tejto porcii bodov sú na mieste otázky k jeho prípadnej účasti v reprezentácii Slovenska. „Pri všetkej úcte reprezentácia asi nie, neviem či by som na to mal, je to iný level, tí hráči sú niekde inde. Ja som rád, že som zdravý, že môžem pomáhať takto spoluhráčom, na to som sem prišiel. Som v Žiline šťastný, všetko je tak ako má byť a snažím sa dobré výkony ukazovať víkend čo víkend.“
Žilina v treťom domácom zápase v rade viedla 2:0, ale tentoraz povestnú „Csaplárovu pascu“ zvládla. Známy český tréner Josef Csaplár pomenoval vedenie o dva góly v zápase ako pascu, pri ktorej vedúci tím stráca koncentráciu a napokon remizuje alebo prehrá. To sa šošonom stalo v zápase proti Slovanu i Trnave, proti Košiciam to však už nedopustili. Kapitán MŠK Miroslav Káčer bol však po zápase kritický: „V prvom polčase nám biele dresy priniesli asi šťastie, po dvoch našich góloch sme sa nevedeli dostať do tempa a nehrali sme vôbec dobre. Zlom zápasu bol, že sme to do polčasu ako – tak uhrali.“ Po prestávke sa situácia na trávniku zmenila: „Nemôžeme doma hrať pomaly, strácať ľahké lopty. Musíme na tom pracovať, toto sa nám naozaj nemôže stávať,“ povedal obľúbenec žilinských fanúšikov a vyjadril sa aj ku svojej gólovej sérii, keď v troch zápasoch po sebe skóroval: „Bola tam prepadnutá lopta, ktorú skvele získal Miško Faško, chcel som ešte v prvom momente hľadať Sama Ďatka na zadnej tyči, ale potom som si povedal, že vystrelím a som rád, že mi to padlo. A čím je daná moja gólová séria? Asi tým, že sa mi rozpadávajú kopačky,“ smial sa Káčer.
V tábore Košičanov bolo badať po zápase veľký smútok. Ako prvý pred novinárov predstúpil 22-ročný stredopoliar Mátyás Kovács: „Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, rýchlo sme inkasovali dva góly. Po nich sa sme prebrali a už do polčasovej prestávky sme mohli otočiť priebeh zápasu,“ skonštatoval rodák z Budapešti a doplnil: „Okrem gólu som nepremenil ešte dve veľké šance a to by sa mi nemalo stávať. V druhom polčase už to nebolo ono, Žilina ovládla dianie na ihrisku, dala dva góly a zaslúžene zvíťazila.“
Veľký návrat domov, avšak v základnej zostave súpera z Košíc, zaznamenal žilinský odchovanec Adam Goljan. „Veľmi ma dnešný zápas mrzí, dostali sme dva rýchle góly, na ktoré sme však skvele reagovali a celý prvý polčas sme boli jasne lepším tímom. Mal som dve veľké šance, ktoré som nepremenil a tak sa mi ťažko hľadajú slová. Mysleli sme si, že dnes v Žiline zlomíme nepriaznivú sériu, ale asi je na nás stále tá povestná psychická deka. Opadla z nás nervozita, ktorá bola predtým v kabíne, musíme pokračovať v tom, čo robíme dobre a verím, že body po repre pauze prídu,“ povedal 24-ročný záložník, ktorý sa vrátil do prostredia v ktorom vyrastal: „Samozrejme, som rád, že som videl kamarátov, známych ľudí, prišla sa na zápas pozrieť rodina, som za to veľmi vďačný.“