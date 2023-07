Žilina zvládla Levadiu s Gentom v hlavách, Hynek: Tešíme sa na nich

Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvládli odvetný duel 1. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) a víťazstvom 2:1 na pôde Levadie Tallinn spečatili svoj postup. Do cesty sa im v 2. predkole postaví štvrťfinalista minuloročnej edície EKL – belgický KAA Gent z ôsmej najkvalitnejšej európskej ligovej súťaže Jupiler League. Hlavný tréner MŠK Jaroslav Hynek víta možnosť konfrontácie mladého žilinského tímu s kvalitnou belgickou futbalovou školou.



"Šošoni" si výrazne pomohli skorým prvým gólom v 3. minúte, keď sa presadil Matúš Rusnák. Líder najvyššej estónskej súťaže však reagoval v 10. minúte vyrovnávajúcim presným zásahom Agyriho. Zlomový moment duelu prišiel v závere prvého dejstva. Na center Mária Sauera ideálne vyskočil na prednej žrdi Andrej Stojčevski a gólom pred prestávkou upokojil mladé žilinské mužstvo. "Prvý gól nám pomohol, no vyrovnanie nás, naopak, akoby oťapilo a súper sa dostal na koňa. Je skvelé, že sme to ustáli a do prestávky neinkasovali. Paradoxne, udreli sme my gólom do šatne a cez polčas sme si povedali, ako chceme hrať a brániť," uviedol pre oficiálnu web stránku MŠK Žilina kapitán Tomáš Nemčík.



Žilinčania v druhom polčase neinkasovali a Levadiu zdolali rovnakým výsledkom, ako v domácom úvodnom stretnutí. "Postup si naozaj ceníme, keďže svetový futbal sa veľmi vyrovnáva. Každý tím dáva do prvého kola všetko, chce postúpiť ďalej a dosiahnuť nejaký úspech. Nám sa to podarilo vybojovať lepšou efektivitou ako súper, čo si prajeme aj do ligovej sezóny. Máme sa však aj teraz z čoho poučiť a byť v ďalšom stretnutí opäť lepší," povedal hlavný tréner Jaroslav Hynek.



Žilinu v 2. predkola EKL čaká podstatne silnejší a atraktívnejší súper KAA Gent. Belgický klub v minuloročnej edícii tejto súťaže prenikol až do štvrťfinále, kde nestačil na neskoršieho víťaza – anglický West Ham United. Nemčík po zápase potvrdil, že za postupom hnala Žilinčanov aj možnosť konfrontácie s kvalitným tímom: "Gent sme všetci mali niekde vzadu v hlavách a teší nás, že si teraz môžeme zmerať sily s ďalším top európskym súperom."



Belgická Jupiler League je považovaná v meradle európskeho koeficientu súťaží za ôsmu najkvalitnejšiu v Európe. Slovenskej Niké lige patrí 28. priečka. Priepastný je aj rozdiel v hodnote hráčskych kádrov, zatiaľ čo žilinské mužstvo má podľa portálu transfermarkt.com hodnotu 8,03 milióna eur, Gent má viac ako desaťnásobne hodnotnejší káder (87,45 mil). "Na Gent sa tešíme, do veľkej miery to bude aj o nich, ako sa na nás pripravia, ale nemyslím si, že by nás taký dobrý tím podcenil. Určite vedia, že aj my vieme hrať futbal a dobre si nás naštudujú. My budeme mať možnosť vyskúšať náš mladý tím proti takémuto veľkému klubu a zistiť, čoho sme schopní," dodal Hynek.



Žilinčania pred dvoma rokmi prenikli v EKL až do play off, na ceste do skupinovej fázy ich zastavil český Jablonec nad Nisou. "Šošoni" však dokázali postupne vyradiť gruzínsky tím Dila Gori, cyperský Apollon Limassol a kazašský Tobol Kostanaj.