Žilinčania chcú uspieť v EKL, Hynek: Je to obrovská výzva

Program letnej prípravy MŠK Žilina (zdroj: mskzilina.sk):



24.6. MŠK Považská Bystrica - MŠK Žilina (Považská Bystrica, 11:00)



28.6. FC Trinity Zlín - MŠK Žilina (Zlín - Vršava, 11:00)



Sústredenie Windischgarsten (1. - 9. júla)



4.7. Universitea Kluž - MŠK Žilina (18:00)



8.7. Wolfsberger AC - MŠK Žilina (15:30)



13.7. Prvý zápas 1. predkola EKL



15.7. FC Baník Ostrava - MŠK Žilina (Turzovka, 16:00)



20.7. Odvetný zápas 1. predkola EKL



27.7. (prípadný) prvý zápas 2. predkola EKL



29.7. Začiatok ligového ročníka 2023/2024



3.8. (prípadný) odvetný zápas 2. predkola EKL

Žilina 19. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina odštartovali v pondelok letnú prípravu na sezónu 2023/2024. Mužstvo českého trénera Jaroslava Hyneka bude Slovensko reprezentovať aj v Európskej konferenčnej lige. Súťažné zápasy začne 13. júla v prvom predkole, meno svojho súpera sa dozvie v utorok (20. júna) počas žrebu.Na úvodnom tréningu nového ročníka sa realizačnému hlásilo 26 hráčov a traja brankári. Medzi nimi boli aj niektoré staronové tváre ako Patrik Myslovič a tradične aj mladé talenty z projektu. Minimálne v úvode môžu zabojovať o svoju šancu Eric Bile, Timotej Kudlička, Ivan Mensah či Henry Addo.Trénerom budú najbližšie dni chýbať reprezentanti - Dávid Ďuriš, Ľubomír Belko, Dominik Javorček, Adrián Kaprálik, Martin Gomola a Andrej Stojchevski. K tímu sa pripoja až pred sústredením v Rakúsku (1. júla).povedal český kouč podľa oficiálnej stránke žilinského klubu.Pre Hyneka to bude druhá sezóna na lavičke tímu, v ktorej chce pokračovať v zlepšovaní taktických vecí a princípov: "Žilinčania nastúpia v príprave na päť duelov. Prvý odohrajú v sobotu 24. júna na ihrisku druholigovej Považskej Bystrice, následne sa stretnú so Zlínom (v stredu 28. júna). Potom mužstvo po siedmich rokoch pocestuje opäť na sústredenie do rakúskeho Windischgarstenu, kde ho čaká Universitea Kluž (4. júla) a Wolfsberger AC (8. júla). Pred začiatkom nového ročníka slovenskej najvyššej súťaži sa ešte stretnú s Baníkom Ostrava (15. júla).Šiesty tím uplynulej sezóny Fortuna ligy chce nadviazať v EKL na výkony z ročníka 2021/2022. Vtedy neuspel v play off proti FK Jablonec a neprebojoval sa do skupinovej fázy. Podľa Hyneka je ťažko špekulovať pred žrebom: