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Žilinčania pôjdu do odvety s náskokom, Káčer:Nečaká nás nič jednoduché
Zápas nezačal pre Žilinu ideálne, už v 6. minúte inkasovala gól z hlavy Klemenza.
Autor TASR
Žilina 24. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy vytvorili priaznivú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou v Katowiciach. V domácom prostredí zdolali účastníka poľskej Ekstraklasy 2:1, no mrzelo ich, že nevyhrali vyšším rozdielom a vedia, že v Poľsku ich nečaká nič jednoduché.
Zápas pritom nezačal pre Žilinu ideálne, už v 6. minúte inkasovala gól z hlavy Klemenza. „Nám ten gól paradoxne pomohol, stále tvrdím, že človek sa nikdy nesmie vzdať, je to tak i v živote,“ načrtol svoje myšlienky žilinský tréner Pavol Staňo a pokračoval: „Katowice boli silný súper, boli výborne organizované, skvele bránili. Podľa mňa sme si vytvorili dostatok gólových šancí, škoda, že sme ich nepremenili a nevytvorili si väčší náskok do odvety.“
Zápas na horúcej pôde poľského tímu bude pre mladých Žilinčanov náročný, ich skúsený 48-ročný lodivod vidí šance na postup jasne: „Stále sme v polovici, výsledok prvého zápasu nám však dáva šancu v odvete tvrdo bojovať o postup.“
Žilinský kapitán Miroslav Káčer vyrovnal na 1:1 z pokutového kopu, no skôr ako svojmu gólu sa venoval výkonu tímu: „Asi sme zase potrebovali dostať úvodnú facku, je dobre, že prišla tak skoro,“ povzdychol si a pokračoval: „Prvý gól určite nejde len na vrub brankára. Vedeli sme, že súper má štandardné situácie výborne zvládnuté, no stačí malá chybička a pohroma je na svete. Potom však už náš výkon spĺňal potrebné parametre, naozaj sme dreli a to sa nám vrátilo v podobe víťazstva.“
Skúsený stredopoliar z pokutového kopu v 29. minúte vyrovnal na 1:1 a naštartoval obrat domácich. „Nemal som to vôbec v pláne, my sme vlastne zabudli, že na ihrisku nie je Miško Faško a zrazu nemal kto tú penaltu kopnúť,“ zasmial sa odchovanec žilinského futbalu: „Tak som prebral zodpovednosť, chcel som tímu pomôcť, chvalabohu sa to aj s pomocou tyče podarilo. Veľmi si vážim, že sme zápas dokázali otočiť.“
Druhý gól, ktorý bol napokon víťazný, prišiel tesne po začiatku druhého polčasu z kopačky mladého odchovanca žilinského futbalu Timoteja Hranicu. „Fero Kóša si loptu pekne potiahol k šestnástke, čakal som, že mi bude prihrávať, ale keď sa rozhodol pre strelu, tak som pokračoval v pohybe a vyplatilo sa,“ odfúkol si 21-ročný krídelný hráč a vyzdvihol kvality súpera z Poľska: „Katowice boli agresívne, na mokrom teréne to bol náročný zápas, čo nám však vyhovuje. Naše sebavedomie rastie v každom dueli proti takto silným súperom. Vedenie je však zradné, v Poľsku nás čaká skvelá atmosféra a tej sa nesmieme zľaknúť.“
Pred novinárov predstúpil aj jediný Slovák v drese GKS, ktorý zasiahol do zápasu, Adam Zreľák. Ten nastúpil v priebehu druhého polčasu a jeho prítomnosť bolo okamžite cítiť. „Mal som drobné problémy s lýtkom, tréner nechcel riskovať, preto som šiel do zápasu až v druhej polovici. Dali sme prvý gól, potom sme však trochu prestali hrať, Žiline sa podarilo vyrovnať a následne aj dať víťazný gól. V odvete však zabojujeme a verím, že postúpime.“ Pre skúseného 32-ročného útočníka to bol návrat na slovenské trávniky po viac než desaťročí a vnímal ho emotívne: „Určite je to špecifický zápas, po dlhom čase hrám na Slovensku, stretol som tu veľa kamarátov a známych, takže to bolo emotívne.“
Zápas pritom nezačal pre Žilinu ideálne, už v 6. minúte inkasovala gól z hlavy Klemenza. „Nám ten gól paradoxne pomohol, stále tvrdím, že človek sa nikdy nesmie vzdať, je to tak i v živote,“ načrtol svoje myšlienky žilinský tréner Pavol Staňo a pokračoval: „Katowice boli silný súper, boli výborne organizované, skvele bránili. Podľa mňa sme si vytvorili dostatok gólových šancí, škoda, že sme ich nepremenili a nevytvorili si väčší náskok do odvety.“
Zápas na horúcej pôde poľského tímu bude pre mladých Žilinčanov náročný, ich skúsený 48-ročný lodivod vidí šance na postup jasne: „Stále sme v polovici, výsledok prvého zápasu nám však dáva šancu v odvete tvrdo bojovať o postup.“
Žilinský kapitán Miroslav Káčer vyrovnal na 1:1 z pokutového kopu, no skôr ako svojmu gólu sa venoval výkonu tímu: „Asi sme zase potrebovali dostať úvodnú facku, je dobre, že prišla tak skoro,“ povzdychol si a pokračoval: „Prvý gól určite nejde len na vrub brankára. Vedeli sme, že súper má štandardné situácie výborne zvládnuté, no stačí malá chybička a pohroma je na svete. Potom však už náš výkon spĺňal potrebné parametre, naozaj sme dreli a to sa nám vrátilo v podobe víťazstva.“
Skúsený stredopoliar z pokutového kopu v 29. minúte vyrovnal na 1:1 a naštartoval obrat domácich. „Nemal som to vôbec v pláne, my sme vlastne zabudli, že na ihrisku nie je Miško Faško a zrazu nemal kto tú penaltu kopnúť,“ zasmial sa odchovanec žilinského futbalu: „Tak som prebral zodpovednosť, chcel som tímu pomôcť, chvalabohu sa to aj s pomocou tyče podarilo. Veľmi si vážim, že sme zápas dokázali otočiť.“
Druhý gól, ktorý bol napokon víťazný, prišiel tesne po začiatku druhého polčasu z kopačky mladého odchovanca žilinského futbalu Timoteja Hranicu. „Fero Kóša si loptu pekne potiahol k šestnástke, čakal som, že mi bude prihrávať, ale keď sa rozhodol pre strelu, tak som pokračoval v pohybe a vyplatilo sa,“ odfúkol si 21-ročný krídelný hráč a vyzdvihol kvality súpera z Poľska: „Katowice boli agresívne, na mokrom teréne to bol náročný zápas, čo nám však vyhovuje. Naše sebavedomie rastie v každom dueli proti takto silným súperom. Vedenie je však zradné, v Poľsku nás čaká skvelá atmosféra a tej sa nesmieme zľaknúť.“
Pred novinárov predstúpil aj jediný Slovák v drese GKS, ktorý zasiahol do zápasu, Adam Zreľák. Ten nastúpil v priebehu druhého polčasu a jeho prítomnosť bolo okamžite cítiť. „Mal som drobné problémy s lýtkom, tréner nechcel riskovať, preto som šiel do zápasu až v druhej polovici. Dali sme prvý gól, potom sme však trochu prestali hrať, Žiline sa podarilo vyrovnať a následne aj dať víťazný gól. V odvete však zabojujeme a verím, že postúpime.“ Pre skúseného 32-ročného útočníka to bol návrat na slovenské trávniky po viac než desaťročí a vnímal ho emotívne: „Určite je to špecifický zápas, po dlhom čase hrám na Slovensku, stretol som tu veľa kamarátov a známych, takže to bolo emotívne.“